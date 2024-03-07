https://ria.ru/20240307/severstal-1931714940.html

На площадке "Северстали" в Череповце прогремел взрыв

На площадке "Северстали" в Череповце прогремел взрыв - РИА Новости, 07.03.2024

На площадке "Северстали" в Череповце прогремел взрыв

Технологический инцидент произошел в четверг утром на промплощадке "Северстали" в Череповце, пострадавших нет, сообщил гендиректор дивизиона "Северсталь... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:56

2024-03-07T13:56

2024-03-07T16:19

происшествия

череповец

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Технологический инцидент произошел в четверг утром на промплощадке "Северстали" в Череповце, пострадавших нет, сообщил гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов во "ВКонтакте". "Сегодня утром в доменном производстве произошёл технологический инцидент. Пострадавших нет", – написал он. Гендиректор дивизиона отметил, что один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт.По его словам, причины инцидента выясняются. По информации в региональных СМИ, хлопок на заводе прозвучал около 05.45 мск. Его слышали местные жители.

https://ria.ru/20240306/vzryv-1931372019.html

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происшествия, череповец