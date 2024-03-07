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На площадке "Северстали" в Череповце прогремел взрыв - РИА Новости, 07.03.2024
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13:56 07.03.2024 (обновлено: 16:19 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/severstal-1931714940.html
На площадке "Северстали" в Череповце прогремел взрыв
На площадке "Северстали" в Череповце прогремел взрыв - РИА Новости, 07.03.2024
На площадке "Северстали" в Череповце прогремел взрыв
Технологический инцидент произошел в четверг утром на промплощадке "Северстали" в Череповце, пострадавших нет, сообщил гендиректор дивизиона "Северсталь... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:56
2024-03-07T16:19
происшествия
череповец
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Технологический инцидент произошел в четверг утром на промплощадке "Северстали" в Череповце, пострадавших нет, сообщил гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов во "ВКонтакте". "Сегодня утром в доменном производстве произошёл технологический инцидент. Пострадавших нет", – написал он. Гендиректор дивизиона отметил, что один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт.По его словам, причины инцидента выясняются. По информации в региональных СМИ, хлопок на заводе прозвучал около 05.45 мск. Его слышали местные жители.
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происшествия, череповец
Происшествия, Череповец
На площадке "Северстали" в Череповце прогремел взрыв

На площадке "Северстали" в Череповце произошел технологический инцидент

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Технологический инцидент произошел в четверг утром на промплощадке "Северстали" в Череповце, пострадавших нет, сообщил гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов во "ВКонтакте".
"Сегодня утром в доменном производстве произошёл технологический инцидент. Пострадавших нет", – написал он. Гендиректор дивизиона отметил, что один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт.
По его словам, причины инцидента выясняются.
По информации в региональных СМИ, хлопок на заводе прозвучал около 05.45 мск. Его слышали местные жители.
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Стала известна причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ
6 марта, 09:20
 
ПроисшествияЧереповец
 
 
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