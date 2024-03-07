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Глава Якутии вручил жилищные сертификаты семьям Нерюнгринского района - РИА Новости, 07.03.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
19:56 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/sertifikaty-1931821766.html
Глава Якутии вручил жилищные сертификаты семьям Нерюнгринского района
Глава Якутии вручил жилищные сертификаты семьям Нерюнгринского района - РИА Новости, 07.03.2024
Глава Якутии вручил жилищные сертификаты семьям Нерюнгринского района
Глава Якутии Айсен Николаев вручил жилищные сертификаты молодым семьям Нерюнгринского района, социальные выплаты за 5 лет в регионе получили почти 2,5 тысячи... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T19:56
2024-03-07T19:56
республика саха (якутия)
нерюнгринский район
айсен николаев
год семьи
жилье
нерюнгри
социальные выплаты
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 7 мар — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил жилищные сертификаты молодым семьям Нерюнгринского района, социальные выплаты за 5 лет в регионе получили почти 2,5 тысячи семей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Государственная поддержка в виде предоставления социальной выплаты в размере 30-35% от стоимости расчетного жилья на покупку или строительство жилья оказывается молодым семьям до 35 лет, а также состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. По данным регионального правительства, с 2018 по 2023 годы правом на получение социальной выплаты в Якутии воспользовались 2 458 семей. Отмечается, что в 2023 году жилищные сертификаты получили 370 молодых семей из 33 муниципальных районов и городских округов на общую сумму 467,8 миллиона рублей, в том числе 149 миллионов за счет федеральных средств, остальное за счет государственного бюджета и местных бюджетов. В Нерюнгринском районе в прошлом году улучшили жилищные условия 11 молодых семей на общую сумму 17,6 миллиона рублей. "В ходе командировки в Нерюнгринский район глава республики вручил жилищные сертификаты 12 молодым семьям... В рамках программы... в Нерюнгринском районе предусмотрено более 26 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов", - рассказали в пресс-службе. Николаев подчеркнул, что благодаря решению Владимира Путина программа будет продолжена и в последующие годы. "Наш президент в своем послании Федеральному Собранию отдельно заявил о поддержке молодых семей, поддержке детства, материнства, создании для этого новых национальных проектов... все семьи будут чувствовать себя увереннее. Будет у нас и больше детей, и расти они будут в лучших условиях...", - сказал он. Среди получивших жилищные сертификаты в Нерюнгри - молодая семья Федько. Семейная пара назвала господдержку лучшим подарком в Год семьи, объявленный в России. "Эти годы, что мы стояли в очереди на получение жилищных сертификатов, пролетели очень быстро. Попасть в программу было совершенно несложно, требовался большой пакет документов, которые периодически надо было обновлять, но это мелочи. Мне кажется, что это лучший подарок, который мы получили в этом году, в Год семьи в России. Очень рады, что нам так помогли", – отметила мать семейства Лаура Федько.
https://ria.ru/20240306/arenda-1931546539.html
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нерюнгринский район, айсен николаев, год семьи, жилье, нерюнгри, социальные выплаты, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, Айсен Николаев, Год семьи, Жилье, Нерюнгри, Социальные выплаты, Республика Саха (Якутия)

Глава Якутии вручил жилищные сертификаты семьям Нерюнгринского района

© Фото : Глава Республики Саха (Якутия)Глава Якутии вручил жилищные сертификаты молодым семьям Нерюнгринского района
Глава Якутии вручил жилищные сертификаты молодым семьям Нерюнгринского района - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Глава Республики Саха (Якутия)
Глава Якутии вручил жилищные сертификаты молодым семьям Нерюнгринского района
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 7 мар — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил жилищные сертификаты молодым семьям Нерюнгринского района, социальные выплаты за 5 лет в регионе получили почти 2,5 тысячи семей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Государственная поддержка в виде предоставления социальной выплаты в размере 30-35% от стоимости расчетного жилья на покупку или строительство жилья оказывается молодым семьям до 35 лет, а также состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
По данным регионального правительства, с 2018 по 2023 годы правом на получение социальной выплаты в Якутии воспользовались 2 458 семей. Отмечается, что в 2023 году жилищные сертификаты получили 370 молодых семей из 33 муниципальных районов и городских округов на общую сумму 467,8 миллиона рублей, в том числе 149 миллионов за счет федеральных средств, остальное за счет государственного бюджета и местных бюджетов. В Нерюнгринском районе в прошлом году улучшили жилищные условия 11 молодых семей на общую сумму 17,6 миллиона рублей.
"В ходе командировки в Нерюнгринский район глава республики вручил жилищные сертификаты 12 молодым семьям... В рамках программы... в Нерюнгринском районе предусмотрено более 26 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов", - рассказали в пресс-службе.
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Николаев подчеркнул, что благодаря решению Владимира Путина программа будет продолжена и в последующие годы. "Наш президент в своем послании Федеральному Собранию отдельно заявил о поддержке молодых семей, поддержке детства, материнства, создании для этого новых национальных проектов... все семьи будут чувствовать себя увереннее. Будет у нас и больше детей, и расти они будут в лучших условиях...", - сказал он.
Среди получивших жилищные сертификаты в Нерюнгри - молодая семья Федько. Семейная пара назвала господдержку лучшим подарком в Год семьи, объявленный в России. "Эти годы, что мы стояли в очереди на получение жилищных сертификатов, пролетели очень быстро. Попасть в программу было совершенно несложно, требовался большой пакет документов, которые периодически надо было обновлять, но это мелочи. Мне кажется, что это лучший подарок, который мы получили в этом году, в Год семьи в России. Очень рады, что нам так помогли", – отметила мать семейства Лаура Федько.
 
Республика Саха (Якутия)Нерюнгринский районАйсен НиколаевГод семьиЖильеНерюнгриСоциальные выплатыРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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