https://ria.ru/20240307/sertifikaty-1931821766.html

Глава Якутии вручил жилищные сертификаты семьям Нерюнгринского района

Глава Якутии вручил жилищные сертификаты семьям Нерюнгринского района - РИА Новости, 07.03.2024

Глава Якутии вручил жилищные сертификаты семьям Нерюнгринского района

Глава Якутии Айсен Николаев вручил жилищные сертификаты молодым семьям Нерюнгринского района, социальные выплаты за 5 лет в регионе получили почти 2,5 тысячи... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T19:56

2024-03-07T19:56

2024-03-07T19:56

республика саха (якутия)

нерюнгринский район

айсен николаев

год семьи

жилье

нерюнгри

социальные выплаты

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 7 мар — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил жилищные сертификаты молодым семьям Нерюнгринского района, социальные выплаты за 5 лет в регионе получили почти 2,5 тысячи семей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Государственная поддержка в виде предоставления социальной выплаты в размере 30-35% от стоимости расчетного жилья на покупку или строительство жилья оказывается молодым семьям до 35 лет, а также состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. По данным регионального правительства, с 2018 по 2023 годы правом на получение социальной выплаты в Якутии воспользовались 2 458 семей. Отмечается, что в 2023 году жилищные сертификаты получили 370 молодых семей из 33 муниципальных районов и городских округов на общую сумму 467,8 миллиона рублей, в том числе 149 миллионов за счет федеральных средств, остальное за счет государственного бюджета и местных бюджетов. В Нерюнгринском районе в прошлом году улучшили жилищные условия 11 молодых семей на общую сумму 17,6 миллиона рублей. "В ходе командировки в Нерюнгринский район глава республики вручил жилищные сертификаты 12 молодым семьям... В рамках программы... в Нерюнгринском районе предусмотрено более 26 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов", - рассказали в пресс-службе. Николаев подчеркнул, что благодаря решению Владимира Путина программа будет продолжена и в последующие годы. "Наш президент в своем послании Федеральному Собранию отдельно заявил о поддержке молодых семей, поддержке детства, материнства, создании для этого новых национальных проектов... все семьи будут чувствовать себя увереннее. Будет у нас и больше детей, и расти они будут в лучших условиях...", - сказал он. Среди получивших жилищные сертификаты в Нерюнгри - молодая семья Федько. Семейная пара назвала господдержку лучшим подарком в Год семьи, объявленный в России. "Эти годы, что мы стояли в очереди на получение жилищных сертификатов, пролетели очень быстро. Попасть в программу было совершенно несложно, требовался большой пакет документов, которые периодически надо было обновлять, но это мелочи. Мне кажется, что это лучший подарок, который мы получили в этом году, в Год семьи в России. Очень рады, что нам так помогли", – отметила мать семейства Лаура Федько.

https://ria.ru/20240306/arenda-1931546539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нерюнгринский район, айсен николаев, год семьи, жилье, нерюнгри, социальные выплаты, республика саха (якутия)