https://ria.ru/20240307/sertifikat-1931649601.html

В Госдуме предложили ввести специальный сертификат для беременных

В Госдуме предложили ввести специальный сертификат для беременных - РИА Новости, 07.03.2024

В Госдуме предложили ввести специальный сертификат для беременных

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести специальный сертификат для... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:51

2024-03-07T10:51

2024-03-07T10:51

общество

яна лантратова

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести специальный сертификат для беременных женщин, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность реализации инициативы о введении специального сертификата для беременных женщин и представить позицию правительства России по данному вопросу", - говорится в обращении. Согласно предложению Лантратовой, право на получение сертификата может возникать при условии постановки женщины на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), при этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину трех прожиточных минимумов на душу населения. "Номинальная стоимость сертификата должна устанавливаться правительством исходя из средних цен на товары и услуги отечественного производства для беременных женщин и их семей, перечень которых также будет определяться правительством. При этом представляется целесообразным, чтобы сумма выплат по сертификату была не ниже прожиточного минимума в соответствующем регионе проживания семьи", - уточнила автор инициативы. Как отметила Лантратова, по данным Росстата, в 2022 году произошло увеличение числа россиянок (71,6%), желающих иметь только одного или двух детей (вместо 65,3% в 2017 году), при этом доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась на 6% - с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. Параллельно сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3%. Кроме того, увеличилась доля женщин, которые в принципе не хотят иметь детей (на 0,4 % до 2,4%), указала депутат, отметив, что при этом, по прогнозам Росстата, население России к 1 января 2046 года уменьшится на 7,68 миллионов человек по сравнению с 2023 годом и составит 138,77 миллионов. "Из вышеизложенного следует, что приоритетной задачей государства является политика по совершенствованию мер социальной поддержки населения с целью решения демографических проблем, в том числе путем создания условий для благополучного и безопасного протекания беременности для российских женщин", - написала Лантратова в обращении. Она отметила, что будущей матери необходимы особый уход и условия, требующие увеличения финансовых затрат, включая дополнительные посещения специалистов, сдачу анализов, прием витаминов и лекарств, новые комплекты одежды и медицинские изделия. Кроме того, может произойти увеличение расходов семьи на питание, курсы физических упражнений для более легкого протекания беременности, транспорт в связи с затруднением самостоятельного передвижения и другие услуги, еще до рождения ребенка и получения соответствующих выплат, увеличиваются затраты семьи на приобретения первичных товаров для новорожденного ребенка (одежда, мебель, средства гигиены), отметила депутат. "Указанные меры социальной поддержки станут гарантией поддержки со стороны государства российских семей на всех этапах рождения ребенка, повысят физическое и материальное благополучие женщин, готовящихся стать матерями, а также будут способствовать принятию решения о рождении ребенка в молодых семьях", - заключила Лантратова.

https://ria.ru/20231130/vyplaty-1728392476.html

https://ria.ru/20210519/vyplaty-1732999275.html

https://ria.ru/20240116/beremennost-1921606861.html

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общество, яна лантратова, михаил мишустин, россия