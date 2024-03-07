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В Крыму заложат международный сад мира - РИА Новости, 07.03.2024
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07:49 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/sad-1931626324.html
В Крыму заложат международный сад мира
В Крыму заложат международный сад мира - РИА Новости, 07.03.2024
В Крыму заложат международный сад мира
Международный сад мира и памяти защитников Отечества "Благодатное кольцо" заложат в Красногвардейском районе Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:49
2024-03-07T07:49
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Международный сад мира и памяти защитников Отечества "Благодатное кольцо" заложат в Красногвардейском районе Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество". "В Красногвардейском районе заложат Международный сад мира и памяти защитников Отечества "Благодатное кольцо", посвященный памяти воинов, павших при защите русской земли от иноземных захватчиков", - сказали в пресс-службе. Сад разобьют 12 апреля по случаю 80-й годовщины освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Для закладки сада используют капсулу с землей Брестской крепости. В саду посадят порядка ста деревьев, каждое из которых посвятят конкретным людям, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в рамках специальной военной операции.
https://ria.ru/20240306/osvobozhdenie-1930466632.html
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общество, республика крым
Общество, Республика Крым
В Крыму заложат международный сад мира

"Военно-техническое общество": в Красногвардейском районе Крыма заложат сад мира

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Международный сад мира и памяти защитников Отечества "Благодатное кольцо" заложат в Красногвардейском районе Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество".
"В Красногвардейском районе заложат Международный сад мира и памяти защитников Отечества "Благодатное кольцо", посвященный памяти воинов, павших при защите русской земли от иноземных захватчиков", - сказали в пресс-службе.
Сад разобьют 12 апреля по случаю 80-й годовщины освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Для закладки сада используют капсулу с землей Брестской крепости. В саду посадят порядка ста деревьев, каждое из которых посвятят конкретным людям, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в рамках специальной военной операции.
Почта пришла! Освобождение УССР от немецко-фашистских захватчиков войсками Красной Армии. - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
"Для врагов мы все русские". Освобождение Херсона
6 марта, 09:00
 
ОбществоРеспублика Крым
 
 
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