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Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск - РИА Новости, 07.03.2024
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21:04 07.03.2024 (обновлено: 21:06 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/rozysk-1931830906.html
Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск
Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск - РИА Новости, 07.03.2024
Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск
Журналист Александр Кушнарь* (внесен в России в реестр иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T21:04
2024-03-07T21:06
россия
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Журналист Александр Кушнарь* (внесен в России в реестр иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. "Александр Кушнарь*, 9.6.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из базы. Статья не уточняется.
https://ria.ru/20240306/rozysk-1931578773.html
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск

МВД: журналиста Александра Кушнаря объявили в розыск

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Журналист Александр Кушнарь* (внесен в России в реестр иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
"Александр Кушнарь*, 9.6.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из базы.
Статья не уточняется.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
МВД объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана*
6 марта, 20:21
 
РоссияПроисшествия
 
 
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