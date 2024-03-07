https://ria.ru/20240307/rozysk-1931830906.html

Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск

Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск - РИА Новости, 07.03.2024

Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск

Журналист Александр Кушнарь* (внесен в России в реестр иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T21:04

2024-03-07T21:04

2024-03-07T21:06

россия

происшествия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Журналист Александр Кушнарь* (внесен в России в реестр иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. "Александр Кушнарь*, 9.6.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из базы. Статья не уточняется.

https://ria.ru/20240306/rozysk-1931578773.html

россия

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россия, происшествия