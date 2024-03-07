https://ria.ru/20240307/rozysk-1931830906.html
Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск
Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск - РИА Новости, 07.03.2024
Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск
Журналист Александр Кушнарь* (внесен в России в реестр иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T21:04
2024-03-07T21:04
2024-03-07T21:06
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Журналист Александр Кушнарь* (внесен в России в реестр иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. "Александр Кушнарь*, 9.6.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из базы. Статья не уточняется.
https://ria.ru/20240306/rozysk-1931578773.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск
МВД: журналиста Александра Кушнаря объявили в розыск
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Журналист Александр Кушнарь* (внесен в России в реестр иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
"Александр Кушнарь*, 9.6.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из базы.
МВД объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана*