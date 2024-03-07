https://ria.ru/20240307/rossiya-1931724973.html

Россия никогда не смирится с угрозами под боком, заявил постпред при ОБСЕ

Россия никогда не смирится с угрозами под боком, заявил постпред при ОБСЕ - РИА Новости, 07.03.2024

Россия никогда не смирится с угрозами под боком, заявил постпред при ОБСЕ

Россия никогда не смирится, если у нее под боком будут создавать все новые угрозы, обещая развалить и уничтожить, заявил в своей статье для российских СМИ... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:33

2024-03-07T14:33

2024-03-07T14:33

россия

александр лукашевич

безопасность

обсе

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ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Россия никогда не смирится, если у нее под боком будут создавать все новые угрозы, обещая развалить и уничтожить, заявил в своей статье для российских СМИ постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Сегодня Россия продолжает добиваться военным путем целей обеспечения своей безопасности и развития. Не потому, что агрессивна по своей природе – а потому, что нам не оставляют иного выбора, отвергая диалог. В глобальном масштабе наш народ не такой уж и многочисленный – почти 150 миллионов человек на огромной территории. Он хочет мира и знает цену войне – слишком много пришлось воевать в истории нашим предкам. Но мы никогда не смиримся, если у нас под боком будут создавать все новые угрозы, обещая развалить и уничтожить Россию. Так что мы будем защищаться – и в победе России в этой борьбе я ни капли не сомневаюсь", - отметил Лукашевич. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр лукашевич, безопасность, обсе