Рейтинг@Mail.ru
России удалось заглушить риторику США в странах Африки, заявили в AFRICOM - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/ritorika-1931842502.html
России удалось заглушить риторику США в странах Африки, заявили в AFRICOM
России удалось заглушить риторику США в странах Африки, заявили в AFRICOM - РИА Новости, 07.03.2024
России удалось заглушить риторику США в странах Африки, заявили в AFRICOM
Россия добилась успеха в том, чтобы "заглушить" позицию правительства США в странах Африки, заявил в четверг глава Африканского командования Вооруженных сил США РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T23:12
2024-03-07T23:12
в мире
россия
сша
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Россия добилась успеха в том, чтобы "заглушить" позицию правительства США в странах Африки, заявил в четверг глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкл Лэнгли. "Я бы сказал, что за последние годы риторика РФ заглушила ту, которую продвигает правительство США... Россия, не только через ЧВК "Вагнер", внесла большой вклад в разрастание нестабильности в регионе Сахель. Она делала это при помощи кампании по дезинформации", - сказал Лэнгли во время выступления в комитете по вооруженным силам Сената США. Он выразил уверенность в том, что Вашингтону необходимо не только наращивать свой военный потенциал в Африке, но также "удвоить усилия" по продвижению собственного нарратива в этом регионе для противодействия российскому влиянию. Газета New York Times ранее писала, что Sputnik и RT становятся все более популярными в Африке после сокращения деятельности западных СМИ на фоне нарастающего недовольства на континенте западной риторикой.
https://ria.ru/20240118/politika-1922228081.html
https://ria.ru/20240306/peregovory-1931353545.html
россия
сша
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_b142b409f01ac127fb58bc8d2f8e85a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, африка
В мире, Россия, США, Африка
России удалось заглушить риторику США в странах Африки, заявили в AFRICOM

Глава AFRICOM Лэнгли: РФ удалось заглушить риторику США в странах Африки

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Флаг России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Россия добилась успеха в том, чтобы "заглушить" позицию правительства США в странах Африки, заявил в четверг глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкл Лэнгли.
"Я бы сказал, что за последние годы риторика РФ заглушила ту, которую продвигает правительство США... Россия, не только через ЧВК "Вагнер", внесла большой вклад в разрастание нестабильности в регионе Сахель. Она делала это при помощи кампании по дезинформации", - сказал Лэнгли во время выступления в комитете по вооруженным силам Сената США.
Президент России Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В США испугались сложностей из-за сотрудничества России и Африки
18 января, 23:28
Он выразил уверенность в том, что Вашингтону необходимо не только наращивать свой военный потенциал в Африке, но также "удвоить усилия" по продвижению собственного нарратива в этом регионе для противодействия российскому влиянию.
Газета New York Times ранее писала, что Sputnik и RT становятся все более популярными в Африке после сокращения деятельности западных СМИ на фоне нарастающего недовольства на континенте западной риторикой.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
"Путин дал понять". В США раскрыли, когда проведут переговоры с Россией
6 марта, 04:35
 
В миреРоссияСШААфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала