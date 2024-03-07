https://ria.ru/20240307/ritorika-1931842502.html
России удалось заглушить риторику США в странах Африки, заявили в AFRICOM
России удалось заглушить риторику США в странах Африки, заявили в AFRICOM - РИА Новости, 07.03.2024
России удалось заглушить риторику США в странах Африки, заявили в AFRICOM
Россия добилась успеха в том, чтобы "заглушить" позицию правительства США в странах Африки, заявил в четверг глава Африканского командования Вооруженных сил США РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T23:12
2024-03-07T23:12
2024-03-07T23:12
в мире
россия
сша
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Россия добилась успеха в том, чтобы "заглушить" позицию правительства США в странах Африки, заявил в четверг глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкл Лэнгли. "Я бы сказал, что за последние годы риторика РФ заглушила ту, которую продвигает правительство США... Россия, не только через ЧВК "Вагнер", внесла большой вклад в разрастание нестабильности в регионе Сахель. Она делала это при помощи кампании по дезинформации", - сказал Лэнгли во время выступления в комитете по вооруженным силам Сената США. Он выразил уверенность в том, что Вашингтону необходимо не только наращивать свой военный потенциал в Африке, но также "удвоить усилия" по продвижению собственного нарратива в этом регионе для противодействия российскому влиянию. Газета New York Times ранее писала, что Sputnik и RT становятся все более популярными в Африке после сокращения деятельности западных СМИ на фоне нарастающего недовольства на континенте западной риторикой.
https://ria.ru/20240118/politika-1922228081.html
https://ria.ru/20240306/peregovory-1931353545.html
россия
сша
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_b142b409f01ac127fb58bc8d2f8e85a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, африка
В мире, Россия, США, Африка
России удалось заглушить риторику США в странах Африки, заявили в AFRICOM
Глава AFRICOM Лэнгли: РФ удалось заглушить риторику США в странах Африки