https://ria.ru/20240307/rets-1931644397.html
РЭЦ принял участие в бизнес-миссии АСИ и ВЭБ.РФ в Приморском крае
РЭЦ принял участие в бизнес-миссии АСИ и ВЭБ.РФ в Приморском крае - РИА Новости, 07.03.2024
РЭЦ принял участие в бизнес-миссии АСИ и ВЭБ.РФ в Приморском крае
Совещание при участии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и губернатора Приморского края Олега Кожемяко прошло во Владивостоке в рамках стратегической... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:32
2024-03-07T10:32
2024-03-07T10:41
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
приморский край
владивосток
игорь шувалов
олег кожемяко
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Совещание при участии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и губернатора Приморского края Олега Кожемяко прошло во Владивостоке в рамках стратегической бизнес–миссии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В работе также приняли участие вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель и сотрудники РЭЦ", - говорится в сообщении.Приморский край является лидером по объемам экспорта на Дальнем Востоке. "В 2023 году поддержу РЭЦ получили 323 компании, объем поддержанного экспорта вырос до 177 миллионов долларов", - сообщил Роман Генкель.Кроме того, в Приморье для помощи предпринимателям в выходе на международные рынки работает Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). В прошлом году благодаря его поддержке 84 субъекта МСП заключили экспортные контракты на общую сумму 30,7 миллиона долларов (на 33% больше, чем в 2022 году).Совещанию предшествовали стратегические бизнес-сессии институтов развития - Корпорации МСП, Фонда развития промышленности, Агентства трансформации и развития экономики, Российского экспортного центра. Стратегическая сессия по развитию экспортного потенциала Приморского края, организованная РЭЦ при участии ключевых экспортеров региона, АСИ, деловых объединений была посвящена обсуждению проблем и барьеров, с которыми сталкиваются приморские экспортёры, разработке плана решений."Мероприятие помогло подготовить ключевые вопросы, которые были презентованы губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, и которые находятся в зоне влияния региона и институтов развития", – подчеркнул Генкель, отметив, что итоги сессии дадут отражение в работе как региональных, так и федеральных властей.Разработанные решения для развития экспортного потенциала Приморского края включают интеграцию образовательных программ региональных вузов с программами Школы экспорта РЭЦ, продвижение продукции приморских компаний под единым брендом "Сделано в России", создание зарубежной инфраструктуры для поддержки экспортеров и модернизацию погранпереходов и пунктов пропуска.Кроме того, на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" была организована выставка брендов Приморского края, многие из которых являются партнерами РЭЦ. Во время обхода выставки Игорем Шуваловым и гендиректором АСИ Светланой Чупшевой была отмечена работа РЭЦ, а представители компаний "Куби Дуби" и "Фармоушн" подчеркнули, что благодаря поддержке РЭЦ смогли выйти на зарубежные рынки.
https://ria.ru/20240306/rets-1931507864.html
https://ria.ru/20240306/konsultatsiya-1931448353.html
https://ria.ru/20240229/torgovlya-1930162056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), приморский край, владивосток, игорь шувалов, олег кожемяко, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Приморский край, Владивосток, Игорь Шувалов, Олег Кожемяко, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Совещание при участии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и губернатора Приморского края Олега Кожемяко прошло во Владивостоке в рамках стратегической бизнес–миссии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В работе также приняли участие вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ
, входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель и сотрудники РЭЦ", - говорится в сообщении.
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Приморский край является лидером по объемам экспорта на Дальнем Востоке
. "В 2023 году поддержу РЭЦ получили 323 компании, объем поддержанного экспорта вырос до 177 миллионов долларов", - сообщил Роман Генкель.
Кроме того, в Приморье для помощи предпринимателям в выходе на международные рынки работает Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). В прошлом году благодаря его поддержке 84 субъекта МСП заключили экспортные контракты на общую сумму 30,7 миллиона долларов (на 33% больше, чем в 2022 году).
Совещанию предшествовали стратегические бизнес-сессии институтов развития - Корпорации МСП
, Фонда развития промышленности
, Агентства трансформации и развития экономики, Российского экспортного центра. Стратегическая сессия по развитию экспортного потенциала Приморского края, организованная РЭЦ при участии ключевых экспортеров региона, АСИ, деловых объединений была посвящена обсуждению проблем и барьеров, с которыми сталкиваются приморские экспортёры, разработке плана решений.
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"Мероприятие помогло подготовить ключевые вопросы, которые были презентованы губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, и которые находятся в зоне влияния региона и институтов развития", – подчеркнул Генкель, отметив, что итоги сессии дадут отражение в работе как региональных, так и федеральных властей.
Разработанные решения для развития экспортного потенциала Приморского края включают интеграцию образовательных программ региональных вузов с программами Школы экспорта РЭЦ, продвижение продукции приморских компаний под единым брендом "Сделано в России", создание зарубежной инфраструктуры для поддержки экспортеров и модернизацию погранпереходов и пунктов пропуска.
Кроме того, на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" была организована выставка брендов Приморского края, многие из которых являются партнерами РЭЦ. Во время обхода выставки Игорем Шуваловым и гендиректором АСИ Светланой Чупшевой
была отмечена работа РЭЦ, а представители компаний "Куби Дуби" и "Фармоушн" подчеркнули, что благодаря поддержке РЭЦ смогли выйти на зарубежные рынки.
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