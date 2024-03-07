https://ria.ru/20240307/rets-1931644397.html

РЭЦ принял участие в бизнес-миссии АСИ и ВЭБ.РФ в Приморском крае

РЭЦ принял участие в бизнес-миссии АСИ и ВЭБ.РФ в Приморском крае - РИА Новости, 07.03.2024

РЭЦ принял участие в бизнес-миссии АСИ и ВЭБ.РФ в Приморском крае

Совещание при участии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и губернатора Приморского края Олега Кожемяко прошло во Владивостоке в рамках стратегической... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:32

2024-03-07T10:32

2024-03-07T10:41

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

приморский край

владивосток

игорь шувалов

олег кожемяко

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Совещание при участии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и губернатора Приморского края Олега Кожемяко прошло во Владивостоке в рамках стратегической бизнес–миссии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В работе также приняли участие вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель и сотрудники РЭЦ", - говорится в сообщении.Приморский край является лидером по объемам экспорта на Дальнем Востоке. "В 2023 году поддержу РЭЦ получили 323 компании, объем поддержанного экспорта вырос до 177 миллионов долларов", - сообщил Роман Генкель.Кроме того, в Приморье для помощи предпринимателям в выходе на международные рынки работает Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). В прошлом году благодаря его поддержке 84 субъекта МСП заключили экспортные контракты на общую сумму 30,7 миллиона долларов (на 33% больше, чем в 2022 году).Совещанию предшествовали стратегические бизнес-сессии институтов развития - Корпорации МСП, Фонда развития промышленности, Агентства трансформации и развития экономики, Российского экспортного центра. Стратегическая сессия по развитию экспортного потенциала Приморского края, организованная РЭЦ при участии ключевых экспортеров региона, АСИ, деловых объединений была посвящена обсуждению проблем и барьеров, с которыми сталкиваются приморские экспортёры, разработке плана решений."Мероприятие помогло подготовить ключевые вопросы, которые были презентованы губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, и которые находятся в зоне влияния региона и институтов развития", – подчеркнул Генкель, отметив, что итоги сессии дадут отражение в работе как региональных, так и федеральных властей.Разработанные решения для развития экспортного потенциала Приморского края включают интеграцию образовательных программ региональных вузов с программами Школы экспорта РЭЦ, продвижение продукции приморских компаний под единым брендом "Сделано в России", создание зарубежной инфраструктуры для поддержки экспортеров и модернизацию погранпереходов и пунктов пропуска.Кроме того, на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" была организована выставка брендов Приморского края, многие из которых являются партнерами РЭЦ. Во время обхода выставки Игорем Шуваловым и гендиректором АСИ Светланой Чупшевой была отмечена работа РЭЦ, а представители компаний "Куби Дуби" и "Фармоушн" подчеркнули, что благодаря поддержке РЭЦ смогли выйти на зарубежные рынки.

https://ria.ru/20240306/rets-1931507864.html

https://ria.ru/20240306/konsultatsiya-1931448353.html

https://ria.ru/20240229/torgovlya-1930162056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), приморский край, владивосток, игорь шувалов, олег кожемяко, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)