https://ria.ru/20240307/rebenok-1931792242.html

В Новосибирске проверяют информацию об избиении ребенка тренером

В Новосибирске проверяют информацию об избиении ребенка тренером - РИА Новости, 07.03.2024

В Новосибирске проверяют информацию об избиении ребенка тренером

Прокуратура и следователи СК в Новосибирске организовали проверку информации о том, что тренер в военно-спортивном центре якобы избил десятилетнего мальчика,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:39

2024-03-07T17:39

2024-03-07T17:39

происшествия

новосибирск

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости. Прокуратура и следователи СК в Новосибирске организовали проверку информации о том, что тренер в военно-спортивном центре якобы избил десятилетнего мальчика, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее мама ребенка в паблике "АСТ-44" соцсети "ВКонтакте" заявила, что из-за проблем с дисциплиной отдала своего сына в местный военно-спортивный центр "Альфа", откуда после одного из полевых сборов забрала его с разбитой головой. Мальчик рассказал ей, что тренер бил его палкой за невыполнение приказов. "Прокуратурой Железнодорожного района Новосибирска организована проверка по сообщению СМИ о причинении телесных повреждений десятилетнему ребенку в ходе занятий в военно-спортивном центре "Альфа". В ходе проверки будет дана оценка работе детского центра, действиям тренера", — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области. По факту возможного совершения противоправных действий в отношении ребенка уголовно-процессуальную проверку также организовали следователи управления СК РФ по Новосибирской области.

https://ria.ru/20230703/delo-1882014064.html

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)