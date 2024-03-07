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В Новосибирске проверяют информацию об избиении ребенка тренером
В Новосибирске проверяют информацию об избиении ребенка тренером - РИА Новости, 07.03.2024
В Новосибирске проверяют информацию об избиении ребенка тренером
Прокуратура и следователи СК в Новосибирске организовали проверку информации о том, что тренер в военно-спортивном центре якобы избил десятилетнего мальчика,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:39
2024-03-07T17:39
2024-03-07T17:39
происшествия
новосибирск
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следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости. Прокуратура и следователи СК в Новосибирске организовали проверку информации о том, что тренер в военно-спортивном центре якобы избил десятилетнего мальчика, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее мама ребенка в паблике "АСТ-44" соцсети "ВКонтакте" заявила, что из-за проблем с дисциплиной отдала своего сына в местный военно-спортивный центр "Альфа", откуда после одного из полевых сборов забрала его с разбитой головой. Мальчик рассказал ей, что тренер бил его палкой за невыполнение приказов. "Прокуратурой Железнодорожного района Новосибирска организована проверка по сообщению СМИ о причинении телесных повреждений десятилетнему ребенку в ходе занятий в военно-спортивном центре "Альфа". В ходе проверки будет дана оценка работе детского центра, действиям тренера", — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области. По факту возможного совершения противоправных действий в отношении ребенка уголовно-процессуальную проверку также организовали следователи управления СК РФ по Новосибирской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске проверяют информацию об избиении ребенка тренером
Прокуратура и СК проверяют данные об избиении мальчика тренером в Новосибирске