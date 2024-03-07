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Министр энергетики РФ и глава Эн+ обсудили вопросы развития ТЭК - РИА Новости, 07.03.2024
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18:42 07.03.2024
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Министр энергетики РФ и глава Эн+ обсудили вопросы развития ТЭК
Министр энергетики РФ и глава Эн+ обсудили вопросы развития ТЭК - РИА Новости, 07.03.2024
Министр энергетики РФ и глава Эн+ обсудили вопросы развития ТЭК
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и генеральный директор энерго-металлургического холдинга Эн+ Михаил Хардиков провели рабочую встречу, в ходе которой... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:42
2024-03-07T18:42
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николай шульгинов
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и генеральный директор энерго-металлургического холдинга Эн+ Михаил Хардиков провели рабочую встречу, в ходе которой обсуждались вопросы развития энергетической отрасли России, в частности предложения компании к разрабатываемой Энергостратегии до 2050 года, сообщает пресс-служба Эн+.Стороны обсудили необходимость создания механизмов для строительства крупных гидроэлектростанций, которые дадут мультипликативный эффект развитию регионов. Также рассмотрены вызовы и задачи, стоящие перед электро- и теплосетевым комплексами, испытывающими сегодня сверхнормативные нагрузки. Стратегическим направлением также является развитие угольной энергетики, например, в части освоения и локализации технологий генерации на сверхкритических и ультрасверхкритических параметрах пара, а также применения золошлаковых отходов в строительной отрасли, расширении использования углехимии.По данным пресс-службы, особое внимание на встрече было обращено на комплекс мер, помогающих достижению Россией углеродной нейтральности к 2060 году, а также на обеспечение топливно-энергетического комплекса страны профессиональными кадрами."Энергетическая стратегия России до 2050 года является важнейшим комплексным документом, на который будет опираться перспективное развитие ТЭК страны", - приводит пресс-служба слова Хардикова.В материале отмечается, что Шульгинов и Хардиков обсудили итоги прошедшего конкурса на строительство новой генерации в Сибири.Было отмечено, что участие Эн+ в конкурсном отборе мощности новых генерирующих объектов стало определяющим для его результатов, достигнув 88% доли в отобранных заявках, что обеспечит более 100 миллиардов рублей частных инвестиций в отрасль на проекты мощностью 460 МВт и позволит сократить энергодефицит.
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николай шульгинов, россия, эн+ (en+ group)
Новый курс, Николай Шульгинов, Россия, Эн+ (En+ Group)

Министр энергетики РФ и глава Эн+ обсудили вопросы развития ТЭК

© Фото : Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и генеральный директор энерго-металлургического холдинга Эн+ Михаил Хардиков обсудили вопросы развития ТЭК
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и генеральный директор энерго-металлургического холдинга Эн+ Михаил Хардиков обсудили вопросы развития ТЭК - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и генеральный директор энерго-металлургического холдинга Эн+ Михаил Хардиков провели рабочую встречу, в ходе которой обсуждались вопросы развития энергетической отрасли России, в частности предложения компании к разрабатываемой Энергостратегии до 2050 года, сообщает пресс-служба Эн+.
Стороны обсудили необходимость создания механизмов для строительства крупных гидроэлектростанций, которые дадут мультипликативный эффект развитию регионов. Также рассмотрены вызовы и задачи, стоящие перед электро- и теплосетевым комплексами, испытывающими сегодня сверхнормативные нагрузки. Стратегическим направлением также является развитие угольной энергетики, например, в части освоения и локализации технологий генерации на сверхкритических и ультрасверхкритических параметрах пара, а также применения золошлаковых отходов в строительной отрасли, расширении использования углехимии.
По данным пресс-службы, особое внимание на встрече было обращено на комплекс мер, помогающих достижению Россией углеродной нейтральности к 2060 году, а также на обеспечение топливно-энергетического комплекса страны профессиональными кадрами.
«
"Энергетическая стратегия России до 2050 года является важнейшим комплексным документом, на который будет опираться перспективное развитие ТЭК страны", - приводит пресс-служба слова Хардикова.
В материале отмечается, что Шульгинов и Хардиков обсудили итоги прошедшего конкурса на строительство новой генерации в Сибири.
Было отмечено, что участие Эн+ в конкурсном отборе мощности новых генерирующих объектов стало определяющим для его результатов, достигнув 88% доли в отобранных заявках, что обеспечит более 100 миллиардов рублей частных инвестиций в отрасль на проекты мощностью 460 МВт и позволит сократить энергодефицит.
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Новый курсНиколай ШульгиновРоссияЭн+ (En+ Group)
 
 
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