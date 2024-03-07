https://ria.ru/20240307/razvitie-1931799492.html

Министр энергетики РФ и глава Эн+ обсудили вопросы развития ТЭК

Министр энергетики РФ и глава Эн+ обсудили вопросы развития ТЭК - РИА Новости, 07.03.2024

Министр энергетики РФ и глава Эн+ обсудили вопросы развития ТЭК

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и генеральный директор энерго-металлургического холдинга Эн+ Михаил Хардиков провели рабочую встречу, в ходе которой... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T18:42

2024-03-07T18:42

2024-03-07T18:42

новый курс

николай шульгинов

россия

эн+ (en+ group)

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и генеральный директор энерго-металлургического холдинга Эн+ Михаил Хардиков провели рабочую встречу, в ходе которой обсуждались вопросы развития энергетической отрасли России, в частности предложения компании к разрабатываемой Энергостратегии до 2050 года, сообщает пресс-служба Эн+.Стороны обсудили необходимость создания механизмов для строительства крупных гидроэлектростанций, которые дадут мультипликативный эффект развитию регионов. Также рассмотрены вызовы и задачи, стоящие перед электро- и теплосетевым комплексами, испытывающими сегодня сверхнормативные нагрузки. Стратегическим направлением также является развитие угольной энергетики, например, в части освоения и локализации технологий генерации на сверхкритических и ультрасверхкритических параметрах пара, а также применения золошлаковых отходов в строительной отрасли, расширении использования углехимии.По данным пресс-службы, особое внимание на встрече было обращено на комплекс мер, помогающих достижению Россией углеродной нейтральности к 2060 году, а также на обеспечение топливно-энергетического комплекса страны профессиональными кадрами."Энергетическая стратегия России до 2050 года является важнейшим комплексным документом, на который будет опираться перспективное развитие ТЭК страны", - приводит пресс-служба слова Хардикова.В материале отмечается, что Шульгинов и Хардиков обсудили итоги прошедшего конкурса на строительство новой генерации в Сибири.Было отмечено, что участие Эн+ в конкурсном отборе мощности новых генерирующих объектов стало определяющим для его результатов, достигнув 88% доли в отобранных заявках, что обеспечит более 100 миллиардов рублей частных инвестиций в отрасль на проекты мощностью 460 МВт и позволит сократить энергодефицит.

https://ria.ru/20230911/vetropark-1895462115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

николай шульгинов, россия, эн+ (en+ group)