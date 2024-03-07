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Сийярто выразил надежду, что Шольц не поддастся давлению по ракетам - РИА Новости, 07.03.2024
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06:06 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/rakety-1931621004.html
Сийярто выразил надежду, что Шольц не поддастся давлению по ракетам
Сийярто выразил надежду, что Шольц не поддастся давлению по ракетам - РИА Новости, 07.03.2024
Сийярто выразил надежду, что Шольц не поддастся давлению по ракетам
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя в разговоре с РИА Новости разговор офицеров бундесвера, выразил надежду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддастся... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:06
2024-03-07T06:06
в мире
украина
германия
олаф шольц
петер сийярто
нато
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
венгрия
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ООН, 7 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя в разговоре с РИА Новости разговор офицеров бундесвера, выразил надежду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддастся давлению тех, кто склоняет Берлин к поставке ракет "Taurus" Киеву. По его мнению, Шольц повел себя очень ответственно, дав понять, что Германия не будет поставлять Украине ракеты "Taurus". "Я очень надеюсь, что канцлеру хватит сил, чтобы противостоять огромному давлению, которое на него очень зрелищно оказывается", - сказал Сийярто. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, украина, германия, олаф шольц, петер сийярто, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, венгрия
В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Петер Сийярто, НАТО, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Венгрия
Сийярто выразил надежду, что Шольц не поддастся давлению по ракетам

Сийярто выразил надежду, что Шольц не поддастся давлению по поставкам "Taurus"

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя в разговоре с РИА Новости разговор офицеров бундесвера, выразил надежду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддастся давлению тех, кто склоняет Берлин к поставке ракет "Taurus" Киеву.
По его мнению, Шольц повел себя очень ответственно, дав понять, что Германия не будет поставлять Украине ракеты "Taurus".
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"Я очень надеюсь, что канцлеру хватит сил, чтобы противостоять огромному давлению, которое на него очень зрелищно оказывается", - сказал Сийярто.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
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Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
В миреУкраинаГерманияОлаф ШольцПетер СийяртоНАТОРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостВенгрия
 
 
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