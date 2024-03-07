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В Запорожской области рассказали о тяжелых уличных боях в Работино
В Запорожской области рассказали о тяжелых уличных боях в Работино - РИА Новости, 07.03.2024
В Запорожской области рассказали о тяжелых уличных боях в Работино
В Работино продолжаются уличные бои, российские войска находятся в центральной части села, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы —... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:54
2024-03-07T11:54
2024-03-07T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. В Работино продолжаются уличные бои, российские войска находятся в центральной части села, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов."В Работино идут тяжелые уличные бои. Идут бои в районе дома культуры", — сказал собеседник агентства.ВСУ перебрасывают силы на этот участок фронта, в том числе тяжелую технику, стараясь превзойти численностью российские подразделения, уточнил Рогов."Противник предпринимает массированные попытки атак дронами, но наши ребята держат активную оборону, даже в центре села. Потери противника за минувшие сутки составили свыше 50 боевиков и две бронированные машины", — отметил глава движения.В конце февраля Минобороны сообщило, что вооруженные силы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов заявил, что российские военные взяли под контроль южную часть села. Во вторник он уточнил, что две трети населенного пункта находятся в серой зоне.Накануне глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал РИА Новости, что Россия улучшила свои позиции в районе Работино.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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работино, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Россия
В Запорожской области рассказали о тяжелых уличных боях в Работино
Рогов: в Работино идут уличные бои, ВС РФ находятся в центральной части села
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. В Работино продолжаются уличные бои, российские войска находятся в центральной части села, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В Работино идут тяжелые уличные бои. Идут бои в районе дома культуры", — сказал собеседник агентства.
"Причина безумных потерь". Главный недостаток ВСУ стал заметен из космоса
Село Работино находится на линии фронта в Запорожской области. Киев преподносит продвижение в нем как главное достижение прошлогоднего контрнаступления ВСУ на этом направлении. Именно для его захвата украинское командование ввело в бой бригады с натовской подготовкой из стратегического резерва.
ВСУ перебрасывают силы на этот участок фронта, в том числе тяжелую технику, стараясь превзойти численностью российские подразделения, уточнил Рогов.
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"Противник предпринимает массированные попытки атак дронами, но наши ребята держат активную оборону, даже в центре села. Потери противника за минувшие сутки составили свыше 50 боевиков и две бронированные машины", — отметил глава движения.
В конце февраля Минобороны сообщило, что вооруженные силы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов заявил, что российские военные взяли под контроль южную часть села. Во вторник он уточнил, что две трети населенного пункта находятся в серой зоне.
Накануне глава Запорожской области Евгений Балицкий
рассказал РИА Новости, что Россия улучшила свои позиции в районе Работино.
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