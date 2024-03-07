https://ria.ru/20240307/rabotino-1931666681.html

В Запорожской области рассказали о тяжелых уличных боях в Работино

В Запорожской области рассказали о тяжелых уличных боях в Работино - РИА Новости, 07.03.2024

В Запорожской области рассказали о тяжелых уличных боях в Работино

В Работино продолжаются уличные бои, российские войска находятся в центральной части села, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы —... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T11:54

2024-03-07T11:54

2024-03-07T12:22

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

евгений балицкий

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. В Работино продолжаются уличные бои, российские войска находятся в центральной части села, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов."В Работино идут тяжелые уличные бои. Идут бои в районе дома культуры", — сказал собеседник агентства.ВСУ перебрасывают силы на этот участок фронта, в том числе тяжелую технику, стараясь превзойти численностью российские подразделения, уточнил Рогов."Противник предпринимает массированные попытки атак дронами, но наши ребята держат активную оборону, даже в центре села. Потери противника за минувшие сутки составили свыше 50 боевиков и две бронированные машины", — отметил глава движения.В конце февраля Минобороны сообщило, что вооруженные силы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов заявил, что российские военные взяли под контроль южную часть села. Во вторник он уточнил, что две трети населенного пункта находятся в серой зоне.Накануне глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал РИА Новости, что Россия улучшила свои позиции в районе Работино.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20240225/ukraina-1929438653.html

https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html

работино

запорожская область

россия

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работино, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия