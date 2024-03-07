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Путин пожелал личного счастья женщинам в зоне СВО - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 07.03.2024 (обновлено: 13:41 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/putin-1931702874.html
Путин пожелал личного счастья женщинам в зоне СВО
Путин пожелал личного счастья женщинам в зоне СВО - РИА Новости, 07.03.2024
Путин пожелал личного счастья женщинам в зоне СВО
Президент России Владимир Путин пожелал женщинам в зоне СВО личного счастья, успехов и как можно быстрее вернуться домой. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:25
2024-03-07T13:41
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
общество
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал женщинам в зоне СВО личного счастья, успехов и как можно быстрее вернуться домой."Как можно быстрее вернуться домой. Желаю им счастья, личного счастья, успехов: и боевых успехов, и в личной жизни. Говорю это совершенно искренне, я бы сказал, желаем быстрее вернуться домой", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.Он подчеркнул, что очень благодарен всем женщинам в зоне СВО за то, что они делают и за то, как они относятся к своей службе, к своей работе, к служению Отечеству.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Путин пожелал личного счастья женщинам в зоне СВО

Путин пожелал женщинам в зоне СВО как можно быстрее вернуться домой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал женщинам в зоне СВО личного счастья, успехов и как можно быстрее вернуться домой.
"Как можно быстрее вернуться домой. Желаю им счастья, личного счастья, успехов: и боевых успехов, и в личной жизни. Говорю это совершенно искренне, я бы сказал, желаем быстрее вернуться домой", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Он подчеркнул, что очень благодарен всем женщинам в зоне СВО за то, что они делают и за то, как они относятся к своей службе, к своей работе, к служению Отечеству.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки организации боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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