https://ria.ru/20240307/putin-1931702874.html

Путин пожелал личного счастья женщинам в зоне СВО

Путин пожелал личного счастья женщинам в зоне СВО - РИА Новости, 07.03.2024

Путин пожелал личного счастья женщинам в зоне СВО

Президент России Владимир Путин пожелал женщинам в зоне СВО личного счастья, успехов и как можно быстрее вернуться домой. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:25

2024-03-07T13:25

2024-03-07T13:41

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

общество

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал женщинам в зоне СВО личного счастья, успехов и как можно быстрее вернуться домой."Как можно быстрее вернуться домой. Желаю им счастья, личного счастья, успехов: и боевых успехов, и в личной жизни. Говорю это совершенно искренне, я бы сказал, желаем быстрее вернуться домой", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.Он подчеркнул, что очень благодарен всем женщинам в зоне СВО за то, что они делают и за то, как они относятся к своей службе, к своей работе, к служению Отечеству.

https://ria.ru/20231005/zhenschiny-1900609078.html

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владимир путин, россия, общество