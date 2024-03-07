https://ria.ru/20240307/pryaniki-1931788734.html
Дети из Орла расписали пряники для бойцов СВО
Дети из Орла расписали пряники для бойцов СВО - РИА Новости, 07.03.2024
Дети из Орла расписали пряники для бойцов СВО
Ученики воскресной школы при Николо-Песковском храме города Орла расписали разноцветной глазурью пряники для бойцов спецоперации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:26
2024-03-07T17:26
2024-03-07T17:26
надежные люди
орел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931786947_0:0:1419:799_1920x0_80_0_0_b0d4d00eb6fc01adb51ed31b29cbd61e.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Ученики воскресной школы при Николо-Песковском храме города Орла расписали разноцветной глазурью пряники для бойцов спецоперации, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Воспитанники воскресной школы при Николо-Песковском храме города Орла, учащиеся Русской классической школы "Наследие" и прихожане расписывали пряники. Их приготовили для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Каждый пряник был украшен яркой росписью из глазури", – говорится в сообщении. Кроме того, как отмечается, дети написали бойцам письма со словами поддержки, пожеланиями победы и скорейшего возвращения домой к родным и близким. В митрополии уточнили, что волонтерское движение "Войско заботы" доставит пряники и детские письма на передовую.
https://ria.ru/20240307/avtomobili-1931766280.html
орел
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931786947_260:0:1419:869_1920x0_80_0_0_84b7c9703d63b4c73b14032d23bd52cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орел
Дети из Орла расписали пряники для бойцов СВО
Ученики воскресной школы в Орле расписали пряники для бойцов СВО
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости.
Ученики воскресной школы при Николо-Песковском храме города Орла расписали разноцветной глазурью пряники для бойцов спецоперации, сообщили в пресс-службе
Орловской митрополии.
"Воспитанники воскресной школы при Николо-Песковском храме города Орла, учащиеся Русской классической школы "Наследие" и прихожане расписывали пряники. Их приготовили для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Каждый пряник был украшен яркой росписью из глазури", – говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, дети написали бойцам письма со словами поддержки, пожеланиями победы и скорейшего возвращения домой к родным и близким. В митрополии уточнили, что волонтерское движение "Войско заботы" доставит пряники и детские письма на передовую.
"Камаз" передал бойцам СВО автомобили и подарки