https://ria.ru/20240307/pryaniki-1931788734.html

Дети из Орла расписали пряники для бойцов СВО

Дети из Орла расписали пряники для бойцов СВО - РИА Новости, 07.03.2024

Дети из Орла расписали пряники для бойцов СВО

Ученики воскресной школы при Николо-Песковском храме города Орла расписали разноцветной глазурью пряники для бойцов спецоперации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:26

2024-03-07T17:26

2024-03-07T17:26

надежные люди

орел

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Ученики воскресной школы при Николо-Песковском храме города Орла расписали разноцветной глазурью пряники для бойцов спецоперации, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Воспитанники воскресной школы при Николо-Песковском храме города Орла, учащиеся Русской классической школы "Наследие" и прихожане расписывали пряники. Их приготовили для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Каждый пряник был украшен яркой росписью из глазури", – говорится в сообщении. Кроме того, как отмечается, дети написали бойцам письма со словами поддержки, пожеланиями победы и скорейшего возвращения домой к родным и близким. В митрополии уточнили, что волонтерское движение "Войско заботы" доставит пряники и детские письма на передовую.

https://ria.ru/20240307/avtomobili-1931766280.html

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орел