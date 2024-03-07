Семь столичных компаний пищепрома представили свою продукцию в ОАЭ
Кондитерские изделия
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Столичный центр поддержки экспорта "Моспром" организовал успешную бизнес-миссию в ОАЭ, в которой приняли участие семь предприятий московского пищепрома, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Промышленники из Москвы провели серию переговоров с потенциальными партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирака.
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"Центр поддержки экспорта "Моспром" активно способствует выходу московских компаний на новые рынки, установлению прочных международных экономических связей и наращиванию экспорта в дружественные страны. В рамках бизнес-миссии в Дубае семь столичных производителей провели более 90 встреч с профильными ведомствами, бизнес-структурами, профильными ретейлерами и дистрибьюторами из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака. На переговорах московские компании обсудили экспорт продукции и возможность открытия на территории этих стран контрактных производств", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.
В частности, различные предложения о сотрудничестве получили московские кондитерские фабрики, а также производитель соусов, джемов и мармелада и компания по выпуску рыбной продукции.
Как отметили в пресс-службе, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, в последние годы переориентировали экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках СНГ, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и ЮВА.