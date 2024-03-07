https://ria.ru/20240307/produktsiya-1931580034.html

Семь столичных компаний пищепрома представили свою продукцию в ОАЭ

Семь столичных компаний пищепрома представили свою продукцию в ОАЭ - РИА Новости, 07.03.2024

Семь столичных компаний пищепрома представили свою продукцию в ОАЭ

Столичный центр поддержки экспорта "Моспром" организовал успешную бизнес-миссию в ОАЭ, в которой приняли участие семь предприятий московского пищепрома, сообщил РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T07:13

2024-03-07T07:13

2024-03-07T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

саудовская аравия

оаэ

снг

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Столичный центр поддержки экспорта "Моспром" организовал успешную бизнес-миссию в ОАЭ, в которой приняли участие семь предприятий московского пищепрома, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Промышленники из Москвы провели серию переговоров с потенциальными партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирака."Центр поддержки экспорта "Моспром" активно способствует выходу московских компаний на новые рынки, установлению прочных международных экономических связей и наращиванию экспорта в дружественные страны. В рамках бизнес-миссии в Дубае семь столичных производителей провели более 90 встреч с профильными ведомствами, бизнес-структурами, профильными ретейлерами и дистрибьюторами из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака. На переговорах московские компании обсудили экспорт продукции и возможность открытия на территории этих стран контрактных производств", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.В частности, различные предложения о сотрудничестве получили московские кондитерские фабрики, а также производитель соусов, джемов и мармелада и компания по выпуску рыбной продукции.Как отметили в пресс-службе, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, в последние годы переориентировали экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках СНГ, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и ЮВА.

https://ria.ru/20240305/patenty-1931109206.html

москва

саудовская аравия

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, саудовская аравия, оаэ, снг