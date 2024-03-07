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Семь столичных компаний пищепрома представили свою продукцию в ОАЭ - РИА Новости, 07.03.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/produktsiya-1931580034.html
Семь столичных компаний пищепрома представили свою продукцию в ОАЭ
Семь столичных компаний пищепрома представили свою продукцию в ОАЭ - РИА Новости, 07.03.2024
Семь столичных компаний пищепрома представили свою продукцию в ОАЭ
Столичный центр поддержки экспорта "Моспром" организовал успешную бизнес-миссию в ОАЭ, в которой приняли участие семь предприятий московского пищепрома, сообщил РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:13
2024-03-07T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
саудовская аравия
оаэ
снг
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Столичный центр поддержки экспорта "Моспром" организовал успешную бизнес-миссию в ОАЭ, в которой приняли участие семь предприятий московского пищепрома, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Промышленники из Москвы провели серию переговоров с потенциальными партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирака."Центр поддержки экспорта "Моспром" активно способствует выходу московских компаний на новые рынки, установлению прочных международных экономических связей и наращиванию экспорта в дружественные страны. В рамках бизнес-миссии в Дубае семь столичных производителей провели более 90 встреч с профильными ведомствами, бизнес-структурами, профильными ретейлерами и дистрибьюторами из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака. На переговорах московские компании обсудили экспорт продукции и возможность открытия на территории этих стран контрактных производств", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.В частности, различные предложения о сотрудничестве получили московские кондитерские фабрики, а также производитель соусов, джемов и мармелада и компания по выпуску рыбной продукции.Как отметили в пресс-службе, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, в последние годы переориентировали экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках СНГ, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и ЮВА.
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владислав овчинский, москва, саудовская аравия, оаэ, снг
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Саудовская Аравия, ОАЭ, СНГ

Семь столичных компаний пищепрома представили свою продукцию в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКондитерские изделия
Кондитерские изделия - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кондитерские изделия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Столичный центр поддержки экспорта "Моспром" организовал успешную бизнес-миссию в ОАЭ, в которой приняли участие семь предприятий московского пищепрома, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Промышленники из Москвы провели серию переговоров с потенциальными партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирака.
«
"Центр поддержки экспорта "Моспром" активно способствует выходу московских компаний на новые рынки, установлению прочных международных экономических связей и наращиванию экспорта в дружественные страны. В рамках бизнес-миссии в Дубае семь столичных производителей провели более 90 встреч с профильными ведомствами, бизнес-структурами, профильными ретейлерами и дистрибьюторами из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака. На переговорах московские компании обсудили экспорт продукции и возможность открытия на территории этих стран контрактных производств", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.
В частности, различные предложения о сотрудничестве получили московские кондитерские фабрики, а также производитель соусов, джемов и мармелада и компания по выпуску рыбной продукции.
Как отметили в пресс-службе, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, в последние годы переориентировали экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках СНГ, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и ЮВА.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваСаудовская АравияОАЭСНГ
 
 
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