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Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 07.03.2024
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17:39 07.03.2024 (обновлено: 17:45 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/probki-1931792124.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 07.03.2024
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:39
2024-03-07T17:45
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, интенсивное движение сейчас наблюдается в центральной части города, на ТТК в районе Тульской эстакады, на Садовом кольце в районе Садовой-Самотёчной улицы, на МКАД в районе Липецкой улицы и в районе шоссе Энтузиастов, а также на Щёлковском шоссе по направлению в область.
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москва, происшествия, авто
Москва, Происшествия, Авто
Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве в предпраздничный четверг достигли 9 баллов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге в Москве
Автомобили на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили на дороге в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, интенсивное движение сейчас наблюдается в центральной части города, на ТТК в районе Тульской эстакады, на Садовом кольце в районе Садовой-Самотёчной улицы, на МКАД в районе Липецкой улицы и в районе шоссе Энтузиастов, а также на Щёлковском шоссе по направлению в область.
 
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