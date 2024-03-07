https://ria.ru/20240307/probki-1931792124.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 07.03.2024

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:39

2024-03-07T17:39

2024-03-07T17:45

москва

происшествия

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922292078_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_90023c6f674cc4ed2340e23990fcb9c7.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, интенсивное движение сейчас наблюдается в центральной части города, на ТТК в районе Тульской эстакады, на Садовом кольце в районе Садовой-Самотёчной улицы, на МКАД в районе Липецкой улицы и в районе шоссе Энтузиастов, а также на Щёлковском шоссе по направлению в область.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, авто