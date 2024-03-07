https://ria.ru/20240307/prigovor-1931748655.html

Херсонский областной суд вынес приговор украинскому шпиону

Херсонский областной суд вынес приговор украинскому шпиону - РИА Новости, 07.03.2024

Херсонский областной суд вынес приговор украинскому шпиону

Херсонский областной суд приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима жителя Херсонской области, занимавшегося шпионажем в пользу Украины, сообщает... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:23

2024-03-07T15:23

2024-03-07T15:23

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима жителя Херсонской области, занимавшегося шпионажем в пользу Украины, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Херсонский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего Сергея Крижановского. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)... и приговорил виновного к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в январе 2023 года Крижановский, имевший гражданство Украины, занимался сбором сведений о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в регионе. Данные он передавал украинским спецслужбам через интернет-мессенджеры. В апреле 2023 года Крижановский принял российское гражданство.

https://ria.ru/20240229/shpion-1930135551.html

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украина, россия, херсонская область , общество