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Херсонский областной суд вынес приговор украинскому шпиону - РИА Новости, 07.03.2024
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15:23 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/prigovor-1931748655.html
Херсонский областной суд вынес приговор украинскому шпиону
Херсонский областной суд вынес приговор украинскому шпиону - РИА Новости, 07.03.2024
Херсонский областной суд вынес приговор украинскому шпиону
Херсонский областной суд приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима жителя Херсонской области, занимавшегося шпионажем в пользу Украины, сообщает... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:23
2024-03-07T15:23
специальная военная операция на украине
украина
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херсонская область
общество
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима жителя Херсонской области, занимавшегося шпионажем в пользу Украины, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Херсонский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего Сергея Крижановского. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)... и приговорил виновного к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в январе 2023 года Крижановский, имевший гражданство Украины, занимался сбором сведений о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в регионе. Данные он передавал украинским спецслужбам через интернет-мессенджеры. В апреле 2023 года Крижановский принял российское гражданство.
https://ria.ru/20240229/shpion-1930135551.html
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украина, россия, херсонская область , общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Херсонская область , Общество
Херсонский областной суд вынес приговор украинскому шпиону

Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 11,5 года

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима жителя Херсонской области, занимавшегося шпионажем в пользу Украины, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Херсонский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего Сергея Крижановского. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)... и приговорил виновного к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в суде, в январе 2023 года Крижановский, имевший гражданство Украины, занимался сбором сведений о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в регионе. Данные он передавал украинским спецслужбам через интернет-мессенджеры.
В апреле 2023 года Крижановский принял российское гражданство.
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