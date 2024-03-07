https://ria.ru/20240307/pridnestrove-1931816822.html

МИД Приднестровья заявил, что республика дорожит отношениями с Абхазией

МИД Приднестровья заявил, что республика дорожит отношениями с Абхазией - РИА Новости, 07.03.2024

МИД Приднестровья заявил, что республика дорожит отношениями с Абхазией

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье очень дорожат отношениями с Абхазией, сообщила... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T19:29

2024-03-07T19:29

2024-03-07T19:45

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абхазия

приднестровская молдавская республика

виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье очень дорожат отношениями с Абхазией, сообщила пресс-служба МИД ПМР. "В Приднестровье очень дорожат связями с братским народом Апсны, с которым нас объединяют тесные узы дружбы и надежного партнерства", – приводит пресс-служба слова Игнатьева. Он отметил, что абхазско-приднестровское взаимодействие, зародившееся в непростой период становления двух государств, на протяжении более чем трех десятилетий неизменно базируется на принципах равноправия и уважения интересов друг друга, развиваясь в конструктивном и динамичном ключе. Об этом Игнатьев заявил во время посещения представительства Абхазии в Тирасполе, где встретился с главой представительства Александром Ватаманом. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

молдавия

абхазия

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, абхазия, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев