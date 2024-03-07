МИД Приднестровья заявил, что республика дорожит отношениями с Абхазией
Глава МИД ПМР Игнатьев: республика дорожит отношениями с Абхазией
© Фото : МИД ПМР/TelegramЗаместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк и заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба
Заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк и заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба
ТИРАСПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье очень дорожат отношениями с Абхазией, сообщила пресс-служба МИД ПМР.
"В Приднестровье очень дорожат связями с братским народом Апсны, с которым нас объединяют тесные узы дружбы и надежного партнерства", – приводит пресс-служба слова Игнатьева.
Он отметил, что абхазско-приднестровское взаимодействие, зародившееся в непростой период становления двух государств, на протяжении более чем трех десятилетий неизменно базируется на принципах равноправия и уважения интересов друг друга, развиваясь в конструктивном и динамичном ключе.
Об этом Игнатьев заявил во время посещения представительства Абхазии в Тирасполе, где встретился с главой представительства Александром Ватаманом.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.