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МИД Приднестровья заявил, что республика дорожит отношениями с Абхазией - РИА Новости, 07.03.2024
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19:29 07.03.2024 (обновлено: 19:45 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/pridnestrove-1931816822.html
МИД Приднестровья заявил, что республика дорожит отношениями с Абхазией
МИД Приднестровья заявил, что республика дорожит отношениями с Абхазией - РИА Новости, 07.03.2024
МИД Приднестровья заявил, что республика дорожит отношениями с Абхазией
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье очень дорожат отношениями с Абхазией, сообщила... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T19:29
2024-03-07T19:45
в мире
молдавия
абхазия
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье очень дорожат отношениями с Абхазией, сообщила пресс-служба МИД ПМР. "В Приднестровье очень дорожат связями с братским народом Апсны, с которым нас объединяют тесные узы дружбы и надежного партнерства", – приводит пресс-служба слова Игнатьева. Он отметил, что абхазско-приднестровское взаимодействие, зародившееся в непростой период становления двух государств, на протяжении более чем трех десятилетий неизменно базируется на принципах равноправия и уважения интересов друг друга, развиваясь в конструктивном и динамичном ключе. Об этом Игнатьев заявил во время посещения представительства Абхазии в Тирасполе, где встретился с главой представительства Александром Ватаманом. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, абхазия, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика, Виталий Игнатьев
МИД Приднестровья заявил, что республика дорожит отношениями с Абхазией

Глава МИД ПМР Игнатьев: республика дорожит отношениями с Абхазией

© Фото : МИД ПМР/TelegramЗаместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк и заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба
Заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк и заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : МИД ПМР/Telegram
Заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк и заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба
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ТИРАСПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье очень дорожат отношениями с Абхазией, сообщила пресс-служба МИД ПМР.
"В Приднестровье очень дорожат связями с братским народом Апсны, с которым нас объединяют тесные узы дружбы и надежного партнерства", – приводит пресс-служба слова Игнатьева.
Он отметил, что абхазско-приднестровское взаимодействие, зародившееся в непростой период становления двух государств, на протяжении более чем трех десятилетий неизменно базируется на принципах равноправия и уважения интересов друг друга, развиваясь в конструктивном и динамичном ключе.
Об этом Игнатьев заявил во время посещения представительства Абхазии в Тирасполе, где встретился с главой представительства Александром Ватаманом.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияАбхазияПриднестровская Молдавская РеспубликаВиталий Игнатьев
 
 
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