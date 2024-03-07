Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдут сотни мероприятий в честь 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:32 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/prazdnik-1931724487.html
В Москве пройдут сотни мероприятий в честь 8 Марта
В Москве пройдут сотни мероприятий в честь 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2024
В Москве пройдут сотни мероприятий в честь 8 Марта
Сотни мероприятий в честь Международного женского дня пройдут в Москве в эти выходные, в честь праздника будут проводиться бесплатные выставки и кинопоказы,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:32
2024-03-07T14:32
выставка-форум "россия"
общество
москва
зарядье
вднх
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929570446_0:61:3223:1874_1920x0_80_0_0_77d440972701a056768246e9100b0a1f.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сотни мероприятий в честь Международного женского дня пройдут в Москве в эти выходные, в честь праздника будут проводиться бесплатные выставки и кинопоказы, тематические экскурсии и мастер-классы и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Жительницы и гостьи столицы всех возрастов и поколений станут главными героинями городских торжеств и мероприятий, посвященных 8 Марта. Их ждут бесплатные выставки и кинопоказы, тематические экскурсии и мастер-классы, концерты, спектакли и, конечно же, букеты весенних цветов... В их честь праздничный видеоролик будет транслироваться на цифровых билбордах, а яркие открытки традиционно появятся на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. На куполе инфоцентра парка "Зарядье" расцветет цифровой сад", — говорится в сообщении. Отмечается, на Международной выставке-форуме "Россия" восьмого марта пройдут интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами, творческие мастер-классы, встречи с выдающимися спортсменами и артистами. Кроме того, для удобства горожан и туристов восьмого и девятого марта парковка на улицах Москвы будет бесплатной.
https://ria.ru/20240305/prazdnik-1848743509.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929570446_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93b295204d07a6a02724afde7813b200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, зарядье, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, Зарядье, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"

В Москве пройдут сотни мероприятий в честь 8 Марта

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМосква накануне Международного женского дня
Москва накануне Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Москва накануне Международного женского дня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сотни мероприятий в честь Международного женского дня пройдут в Москве в эти выходные, в честь праздника будут проводиться бесплатные выставки и кинопоказы, тематические экскурсии и мастер-классы и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«
"Жительницы и гостьи столицы всех возрастов и поколений станут главными героинями городских торжеств и мероприятий, посвященных 8 Марта. Их ждут бесплатные выставки и кинопоказы, тематические экскурсии и мастер-классы, концерты, спектакли и, конечно же, букеты весенних цветов... В их честь праздничный видеоролик будет транслироваться на цифровых билбордах, а яркие открытки традиционно появятся на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. На куполе инфоцентра парка "Зарядье" расцветет цифровой сад", — говорится в сообщении.
Отмечается, на Международной выставке-форуме "Россия" восьмого марта пройдут интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами, творческие мастер-классы, встречи с выдающимися спортсменами и артистами.
Кроме того, для удобства горожан и туристов восьмого и девятого марта парковка на улицах Москвы будет бесплатной.
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника
5 марта, 13:12
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоМоскваЗарядьеВДНХВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала