https://ria.ru/20240307/prazdnik-1931724487.html
В Москве пройдут сотни мероприятий в честь 8 Марта
В Москве пройдут сотни мероприятий в честь 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2024
В Москве пройдут сотни мероприятий в честь 8 Марта
Сотни мероприятий в честь Международного женского дня пройдут в Москве в эти выходные, в честь праздника будут проводиться бесплатные выставки и кинопоказы,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:32
2024-03-07T14:32
2024-03-07T14:32
выставка-форум "россия"
общество
москва
зарядье
вднх
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сотни мероприятий в честь Международного женского дня пройдут в Москве в эти выходные, в честь праздника будут проводиться бесплатные выставки и кинопоказы, тематические экскурсии и мастер-классы и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Жительницы и гостьи столицы всех возрастов и поколений станут главными героинями городских торжеств и мероприятий, посвященных 8 Марта. Их ждут бесплатные выставки и кинопоказы, тематические экскурсии и мастер-классы, концерты, спектакли и, конечно же, букеты весенних цветов... В их честь праздничный видеоролик будет транслироваться на цифровых билбордах, а яркие открытки традиционно появятся на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. На куполе инфоцентра парка "Зарядье" расцветет цифровой сад", — говорится в сообщении. Отмечается, на Международной выставке-форуме "Россия" восьмого марта пройдут интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами, творческие мастер-классы, встречи с выдающимися спортсменами и артистами. Кроме того, для удобства горожан и туристов восьмого и девятого марта парковка на улицах Москвы будет бесплатной.
https://ria.ru/20240305/prazdnik-1848743509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, Зарядье, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"