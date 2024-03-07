https://ria.ru/20240307/prazdnik-1931724487.html

В Москве пройдут сотни мероприятий в честь 8 Марта

В Москве пройдут сотни мероприятий в честь 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2024

В Москве пройдут сотни мероприятий в честь 8 Марта

Сотни мероприятий в честь Международного женского дня пройдут в Москве в эти выходные, в честь праздника будут проводиться бесплатные выставки и кинопоказы,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:32

2024-03-07T14:32

2024-03-07T14:32

выставка-форум "россия"

общество

москва

зарядье

вднх

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сотни мероприятий в честь Международного женского дня пройдут в Москве в эти выходные, в честь праздника будут проводиться бесплатные выставки и кинопоказы, тематические экскурсии и мастер-классы и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Жительницы и гостьи столицы всех возрастов и поколений станут главными героинями городских торжеств и мероприятий, посвященных 8 Марта. Их ждут бесплатные выставки и кинопоказы, тематические экскурсии и мастер-классы, концерты, спектакли и, конечно же, букеты весенних цветов... В их честь праздничный видеоролик будет транслироваться на цифровых билбордах, а яркие открытки традиционно появятся на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. На куполе инфоцентра парка "Зарядье" расцветет цифровой сад", — говорится в сообщении. Отмечается, на Международной выставке-форуме "Россия" восьмого марта пройдут интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами, творческие мастер-классы, встречи с выдающимися спортсменами и артистами. Кроме того, для удобства горожан и туристов восьмого и девятого марта парковка на улицах Москвы будет бесплатной.

https://ria.ru/20240305/prazdnik-1848743509.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, зарядье, вднх, выставка-форум "россия"