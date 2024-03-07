https://ria.ru/20240307/pozhary-1931616907.html

В Приморье потушили почти все природные пожары

В Приморье потушили почти все природные пожары - РИА Новости, 07.03.2024

В Приморье потушили почти все природные пожары

Спасатели потушили почти все природные пожары в Приморье, действует один очаг на 200 гектарах в Тернейском округе, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T04:56

2024-03-07T04:56

2024-03-07T04:56

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россия

приморский край

фокино

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар - РИА Новости. Спасатели потушили почти все природные пожары в Приморье, действует один очаг на 200 гектарах в Тернейском округе, сообщает региональное правительство. "По данным на 08.00 (01.00 мск) 7 марта в крае действует пожар общей площадью 200 гектаров на землях лесного фонда в районе села Малая Кема Тернейского округа. На его тушении задействовано 25 человек и четыре единицы техники", - говорится в сообщении. Всего за прошедшие сутки в Приморье зарегистрировано восемь пожаров общей площадью 1 251 гектар, семь из них ликвидировано. В том числе потушено два пожара на 14 гектаров в Партизанском муниципальном округе у сел Голубовка и Хмыловка. На землях министерства обороны РФ ликвидирован пожар в Закрытом административно-территориальном образовании Фокино площадью 6 гектаров. В Хасанском округе, где с выходных наиболее сложная ситуация, потушен пал площадью 1 000 гектаров у села Ромашка. В Шкотовском округе ликвидировали два возгорания общей площадью 27 гектаров в селах Многоудобное и Новонежино. Пожар на 14 гектарах потушили в поселке Горнореченском. В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья. На утро вторника площадь пожаров составляла 7,4 тысячи гектаров, на утро среды – свыше 1 тысячи гектаров. Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 22 муниципалитетах края.

https://ria.ru/20240304/pozhar-1930908700.html

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происшествия, россия, приморский край, фокино