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В Иркутской области загорелось здание детского сада и школы
В Иркутской области загорелось здание детского сада и школы - РИА Новости, 07.03.2024
В Иркутской области загорелось здание детского сада и школы
В селе Каменка Иркутской области спасатели ликвидируют пожар на площади 600 квадратных метров в здании, где располагаются начальная школа и детсад, сообщает... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:31
2024-03-07T17:31
2024-03-07T17:31
происшествия
иркутская область
каменка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 7 мар - РИА Новости. В селе Каменка Иркутской области спасатели ликвидируют пожар на площади 600 квадратных метров в здании, где располагаются начальная школа и детсад, сообщает ГУМЧС РФ по региону. "В селе Каменка Нижнеудинского района сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в деревянном одноэтажном здании, где располагаются детский сад и начальная школа. По предварительным данным, площадь пожара 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пострадавших нет. На месте работают 4 единицы техники и 23 человека. Также привлечена техника местной администрации и добровольцев.
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происшествия, иркутская область, каменка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Каменка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области загорелось здание детского сада и школы
В селе Иркутской области здание детсада и школы горит на площади 600 "квадратов"