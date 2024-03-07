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В Иркутской области загорелось здание детского сада и школы

В Иркутской области загорелось здание детского сада и школы - РИА Новости, 07.03.2024

В Иркутской области загорелось здание детского сада и школы

В селе Каменка Иркутской области спасатели ликвидируют пожар на площади 600 квадратных метров в здании, где располагаются начальная школа и детсад, сообщает... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:31

2024-03-07T17:31

2024-03-07T17:31

происшествия

иркутская область

каменка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 7 мар - РИА Новости. В селе Каменка Иркутской области спасатели ликвидируют пожар на площади 600 квадратных метров в здании, где располагаются начальная школа и детсад, сообщает ГУМЧС РФ по региону. "В селе Каменка Нижнеудинского района сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в деревянном одноэтажном здании, где располагаются детский сад и начальная школа. По предварительным данным, площадь пожара 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пострадавших нет. На месте работают 4 единицы техники и 23 человека. Также привлечена техника местной администрации и добровольцев.

https://ria.ru/20240214/bratsk-1927366951.html

иркутская область

каменка

россия

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происшествия, иркутская область, каменка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)