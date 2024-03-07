https://ria.ru/20240307/pozhar-1931703248.html
Возгорание произошло в одном из зданий Казанского танкового училища
Возгорание произошло в одном из зданий Казанского танкового училища - РИА Новости, 07.03.2024
Возгорание произошло в одном из зданий Казанского танкового училища
Возгорание произошло в одном из зданий Казанского высшего танкового училища в подсобном помещении, оно уже локализовано, пострадавших нет, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:26
2024-03-07T13:26
2024-03-07T14:00
происшествия
центральный военный округ
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Возгорание произошло в одном из зданий Казанского высшего танкового училища в подсобном помещении, оно уже локализовано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа."Седьмого марта около 12.00 мск дежурной службой было обнаружено возгорание в подсобном нежилом помещении на втором этаже одного из зданий Казанского высшего танкового училища. В 12.20 мск силами пожарных расчетов возгорание локализовано. В настоящее время осуществляется проливка очага возгорания", - сказали в пресс-службе."Площадь возгорания в помещении казармы на втором этаже достигла 480 квадратных метров", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он уточнил, что на момент пожара в казарме находился только суточный наряд.
https://ria.ru/20240306/pozhar-1931517947.html
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происшествия, центральный военный округ, казань
Происшествия, Центральный военный округ, Казань
Возгорание произошло в одном из зданий Казанского танкового училища
ЦВО: возгорание произошло в одном из зданий Казанского танкового училища
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Возгорание произошло в одном из зданий Казанского высшего танкового училища в подсобном помещении, оно уже локализовано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Седьмого марта около 12.00 мск дежурной службой было обнаружено возгорание в подсобном нежилом помещении на втором этаже одного из зданий Казанского высшего танкового училища. В 12.20 мск силами пожарных расчетов возгорание локализовано. В настоящее время осуществляется проливка очага возгорания", - сказали в пресс-службе.
"Площадь возгорания в помещении казармы на втором этаже достигла 480 квадратных метров", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Он уточнил, что на момент пожара в казарме находился только суточный наряд.
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