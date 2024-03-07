https://ria.ru/20240307/pozhar-1931684804.html

На территории танкового училища в Казани вспыхнул пожар

На территории танкового училища в Казани вспыхнул пожар - РИА Новости, 07.03.2024

На территории танкового училища в Казани вспыхнул пожар

На территории Казанского высшего танкового училища возник пожар, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:45

2024-03-07T12:45

2024-03-07T14:39

происшествия

казань

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. На территории Казанского высшего танкового училища возник пожар, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа."Седьмого марта около 12:00 мск дежурной службой было обнаружено возгорание в подсобном нежилом помещении на втором этаже одного из зданий Казанского высшего танкового училища", — говорится в релизе.К 12:20 мск возгорание локализовали, идет проливка, добавили в пресс-службе.Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что площадь возгорания составила 480 квадратных метров. По его словам, на момент пожара в казарме находился только суточный наряд.

https://ria.ru/20240306/pozhar-1931367304.html

казань

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2024

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происшествия, казань