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На складе в Магадане ликвидировали открытое горение
На складе в Магадане ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 07.03.2024
На складе в Магадане ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе в Магадане ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:26
2024-03-07T07:26
2024-03-07T09:14
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магаданская область
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Открытое горение на складе в Магадане ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Пожар, как ранее сообщало МЧС, произошел на складе стройматериалов на улице Пролетарская, 239. Площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 45 специалистов и 11 единиц техники. "В Магадане на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Уточняется, что проводится проливка и разборка конструкций.
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происшествия, магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область
Происшествия, Магадан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Магаданская область
На складе в Магадане ликвидировали открытое горение
МЧС: на складе в Магадане ликвидировали открытое горение
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Открытое горение на складе в Магадане ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Пожар, как ранее сообщало МЧС, произошел на складе стройматериалов на улице Пролетарская, 239. Площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 45 специалистов и 11 единиц техники.
"В Магадане на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проводится проливка и разборка конструкций.
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