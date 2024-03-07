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В Магадане локализовали пожар на складе стройматериалов

В Магадане локализовали пожар на складе стройматериалов - РИА Новости, 07.03.2024

В Магадане локализовали пожар на складе стройматериалов

Пожар в Магадане, где горит склад стройматериалов, локализован, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T03:48

2024-03-07T03:48

2024-03-07T09:14

происшествия

магадан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар в Магадане, где горит склад стройматериалов, локализован, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Пожар, как ранее сообщало МЧС, произошел на складе стройматериалов на улице Пролетарская, 239. Площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 45 специалистов и 11 единиц техники. "Пожар на складе стройматериалов в Магадане локализован", - говорится в сообщении.

магадан

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происшествия, магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)