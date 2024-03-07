Рейтинг@Mail.ru
В Магадане локализовали пожар на складе стройматериалов - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 07.03.2024 (обновлено: 09:14 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/pozhar-1931615834.html
В Магадане локализовали пожар на складе стройматериалов
В Магадане локализовали пожар на складе стройматериалов - РИА Новости, 07.03.2024
В Магадане локализовали пожар на складе стройматериалов
Пожар в Магадане, где горит склад стройматериалов, локализован, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T03:48
2024-03-07T09:14
происшествия
магадан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931632942_1:0:2533:1424_1920x0_80_0_0_332189ca4dbd7b4f4e0b63b5e81fa1d6.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар в Магадане, где горит склад стройматериалов, локализован, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Пожар, как ранее сообщало МЧС, произошел на складе стройматериалов на улице Пролетарская, 239. Площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 45 специалистов и 11 единиц техники. "Пожар на складе стройматериалов в Магадане локализован", - говорится в сообщении.
магадан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931632942_318:0:2217:1424_1920x0_80_0_0_5775dd7bed81774d0e2fec6e7a3f68d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Магадан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Магадане локализовали пожар на складе стройматериалов

МЧС: пожар на складе стройматериалов в Магадане локализовали

© МЧС России/TelegramТушение пожара на складе в Магадане
Тушение пожара на складе в Магадане
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на складе в Магадане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар в Магадане, где горит склад стройматериалов, локализован, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Пожар, как ранее сообщало МЧС, произошел на складе стройматериалов на улице Пролетарская, 239. Площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 45 специалистов и 11 единиц техники.
"Пожар на складе стройматериалов в Магадане локализован", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМагаданРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала