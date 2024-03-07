https://ria.ru/20240307/pozhar-1931613483.html
В Магадане загорелось складское помещение
В Магадане загорелось складское помещение - РИА Новости, 07.03.2024
В Магадане загорелось складское помещение
Складское помещение горит в Магадане на площади 1 тысяча квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T02:28
2024-03-07T02:28
2024-03-07T02:36
происшествия
магадан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Складское помещение горит в Магадане на площади 1 тысяча квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ."В Магадане ликвидируют крупный пожар. Сообщение о пожаре поступило по адресу: Магаданская область, Магадан, улица Пролетарская, 239. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что в тушении пожара задействованы 45 специалистов и 11 единиц техники, по предварительной информации, пострадавших нет.
магадан
россия
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область
Происшествия, Магадан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Магаданская область
В Магадане загорелось складское помещение
МЧС: в Магадане загорелось складское помещение, предварительно, пострадавших нет