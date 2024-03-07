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В Магадане загорелось складское помещение

В Магадане загорелось складское помещение - РИА Новости, 07.03.2024

В Магадане загорелось складское помещение

Складское помещение горит в Магадане на площади 1 тысяча квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T02:28

2024-03-07T02:28

2024-03-07T02:36

происшествия

магадан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

магаданская область

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Складское помещение горит в Магадане на площади 1 тысяча квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ."В Магадане ликвидируют крупный пожар. Сообщение о пожаре поступило по адресу: Магаданская область, Магадан, улица Пролетарская, 239. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что в тушении пожара задействованы 45 специалистов и 11 единиц техники, по предварительной информации, пострадавших нет.

магадан

россия

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область