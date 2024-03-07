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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 07.03.2024
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08:43 07.03.2024 (обновлено: 09:28 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/postradavshie-1931630117.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на ТЭЦ в Туве
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 07.03.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на ТЭЦ в Туве
Двое пострадавших на ТЭЦ в Туве остаются в крайне тяжелом состоянии, 6 в тяжелом, все они благополучно доставлены на лечение в Красноярскую краевую клиническую... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T08:43
2024-03-07T09:28
происшествия
республика тыва
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Двое пострадавших на ТЭЦ в Туве остаются в крайне тяжелом состоянии, 6 в тяжелом, все они благополучно доставлены на лечение в Красноярскую краевую клиническую больницу, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, готовятся к запуску еще два, ожидается оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов. Из Кызыла в Красноярск спецбортом МЧС РФ эвакуировали восемь пострадавших, которых доставили на лечение в ожоговый центр краевой клинической больницы."Восемь пострадавших в происшествии в Туве благополучно доставлены бригадами федерального центра медицины катастроф Минздрава России в Красноярскую краевую клиническую больницу. Двое из них по-прежнему в крайне тяжелом, 6 - в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что ухудшения состояния на фоне транспортировки не было. В ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров Минздрава, отметил Кузнецов.По его словам, еще 7 пострадавших в состоянии средней тяжести продолжают получать всю необходимую помощь в больницах Кызыла. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
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происшествия, республика тыва
Происшествия, Республика Тыва
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на ТЭЦ в Туве

Минздрав: двое пострадавших на ТЭЦ в Туве остаются в крайне тяжелом состоянии

© МЧС России/TelegramЭвакуация пострадавших на пожаре на ТЭЦ бортом Ил-76 МЧС России из Тывы в Красноярск
Эвакуация пострадавших на пожаре на ТЭЦ бортом Ил-76 МЧС России из Тывы в Красноярск
© МЧС России/Telegram
Эвакуация пострадавших на пожаре на ТЭЦ бортом Ил-76 МЧС России из Тывы в Красноярск
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Двое пострадавших на ТЭЦ в Туве остаются в крайне тяжелом состоянии, 6 в тяжелом, все они благополучно доставлены на лечение в Красноярскую краевую клиническую больницу, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, готовятся к запуску еще два, ожидается оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов. Из Кызыла в Красноярск спецбортом МЧС РФ эвакуировали восемь пострадавших, которых доставили на лечение в ожоговый центр краевой клинической больницы.
"Восемь пострадавших в происшествии в Туве благополучно доставлены бригадами федерального центра медицины катастроф Минздрава России в Красноярскую краевую клиническую больницу. Двое из них по-прежнему в крайне тяжелом, 6 - в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что ухудшения состояния на фоне транспортировки не было. В ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров Минздрава, отметил Кузнецов.
По его словам, еще 7 пострадавших в состоянии средней тяжести продолжают получать всю необходимую помощь в больницах Кызыла. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
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