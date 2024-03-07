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Кировским зенитчикам в зоне СВО отправили более пяти тонн груза - РИА Новости, 07.03.2024
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13:57 07.03.2024
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Кировским зенитчикам в зоне СВО отправили более пяти тонн груза
Кировским зенитчикам в зоне СВО отправили более пяти тонн груза - РИА Новости, 07.03.2024
Кировским зенитчикам в зоне СВО отправили более пяти тонн груза
Более 5 тонн груза, в том числе квадрокоптеры и тепловизоры, отправили в зону специальной военной операции зенитчикам из Кировской области, сообщает... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:57
2024-03-07T13:57
надежные люди
кировская область
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар – РИА Новости. Более 5 тонн груза, в том числе квадрокоптеры и тепловизоры, отправили в зону специальной военной операции зенитчикам из Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Гуманитарный груз к военным сопроводили представители администрации главы региона. "Это квадрокоптеры, прицелы ночного видения, тепловизоры, генераторы, радиостанции, антенны, инструменты, стройматериалы, оргтехника и оборудование. Бойцам для комфортных условий проживания также были необходимы палатки. Собрать помощь помогли фонд "Зa Вятку" и наши предприниматели", — цитирует пресс-служба слова руководителя администрации губернатора и правительства Кировской области Алексея Комарова. Отмечается, что по просьбе губернатора Кировской области Александра Соколова "члены правительства, руководители министерств и ведомств, все госслужащие также внесли значимый финансовый вклад в поддержку тех, кто сегодня выполняет боевые задачи на фронте".
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кировская область, александр соколов, вооруженные силы рф
Надежные люди, Кировская область, Александр Соколов, Вооруженные силы РФ

Кировским зенитчикам в зоне СВО отправили более пяти тонн груза

© Фото : пресс-служба правительства Кировской области Кировским зенитчикам отправили в зону СВО квадрокоптеры, тепловизоры и генераторы
Кировским зенитчикам отправили в зону СВО квадрокоптеры, тепловизоры и генераторы - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар – РИА Новости. Более 5 тонн груза, в том числе квадрокоптеры и тепловизоры, отправили в зону специальной военной операции зенитчикам из Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Гуманитарный груз к военным сопроводили представители администрации главы региона.
«
"Это квадрокоптеры, прицелы ночного видения, тепловизоры, генераторы, радиостанции, антенны, инструменты, стройматериалы, оргтехника и оборудование. Бойцам для комфортных условий проживания также были необходимы палатки. Собрать помощь помогли фонд "Зa Вятку" и наши предприниматели", — цитирует пресс-служба слова руководителя администрации губернатора и правительства Кировской области Алексея Комарова.
Отмечается, что по просьбе губернатора Кировской области Александра Соколова "члены правительства, руководители министерств и ведомств, все госслужащие также внесли значимый финансовый вклад в поддержку тех, кто сегодня выполняет боевые задачи на фронте".
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области Кировским зенитчикам отправили в зону СВО квадрокоптеры, тепловизоры и генераторы
Кировским зенитчикам отправили в зону СВО квадрокоптеры, тепловизоры и генераторы - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области
Кировским зенитчикам отправили в зону СВО квадрокоптеры, тепловизоры и генераторы
 
Надежные людиКировская областьАлександр СоколовВооруженные силы РФ
 
 
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