Кировским зенитчикам в зоне СВО отправили более пяти тонн груза
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области Кировским зенитчикам отправили в зону СВО квадрокоптеры, тепловизоры и генераторы
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар – РИА Новости. Более 5 тонн груза, в том числе квадрокоптеры и тепловизоры, отправили в зону специальной военной операции зенитчикам из Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Гуманитарный груз к военным сопроводили представители администрации главы региона.
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"Это квадрокоптеры, прицелы ночного видения, тепловизоры, генераторы, радиостанции, антенны, инструменты, стройматериалы, оргтехника и оборудование. Бойцам для комфортных условий проживания также были необходимы палатки. Собрать помощь помогли фонд "Зa Вятку" и наши предприниматели", — цитирует пресс-служба слова руководителя администрации губернатора и правительства Кировской области Алексея Комарова.
Отмечается, что по просьбе губернатора Кировской области Александра Соколова "члены правительства, руководители министерств и ведомств, все госслужащие также внесли значимый финансовый вклад в поддержку тех, кто сегодня выполняет боевые задачи на фронте".
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области Кировским зенитчикам отправили в зону СВО квадрокоптеры, тепловизоры и генераторы
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области
Кировским зенитчикам отправили в зону СВО квадрокоптеры, тепловизоры и генераторы