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Кировским зенитчикам в зоне СВО отправили более пяти тонн груза

Кировским зенитчикам в зоне СВО отправили более пяти тонн груза - РИА Новости, 07.03.2024

Кировским зенитчикам в зоне СВО отправили более пяти тонн груза

Более 5 тонн груза, в том числе квадрокоптеры и тепловизоры, отправили в зону специальной военной операции зенитчикам из Кировской области, сообщает... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:57

2024-03-07T13:57

2024-03-07T13:57

надежные люди

кировская область

александр соколов

вооруженные силы рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар – РИА Новости. Более 5 тонн груза, в том числе квадрокоптеры и тепловизоры, отправили в зону специальной военной операции зенитчикам из Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Гуманитарный груз к военным сопроводили представители администрации главы региона. "Это квадрокоптеры, прицелы ночного видения, тепловизоры, генераторы, радиостанции, антенны, инструменты, стройматериалы, оргтехника и оборудование. Бойцам для комфортных условий проживания также были необходимы палатки. Собрать помощь помогли фонд "Зa Вятку" и наши предприниматели", — цитирует пресс-служба слова руководителя администрации губернатора и правительства Кировской области Алексея Комарова. Отмечается, что по просьбе губернатора Кировской области Александра Соколова "члены правительства, руководители министерств и ведомств, все госслужащие также внесли значимый финансовый вклад в поддержку тех, кто сегодня выполняет боевые задачи на фронте".

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кировская область, александр соколов, вооруженные силы рф