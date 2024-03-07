https://ria.ru/20240307/poliklinika-1931698025.html
Поликлинику, построенную по региональной программе, открыли в Кузбассе
Поликлинику, построенную по региональной программе, открыли в Кузбассе - РИА Новости, 07.03.2024
Поликлинику, построенную по региональной программе, открыли в Кузбассе
Первая поликлиника, построенная по региональной программе "Моя новая поликлиника" открылась в Новокузнецке Кемеровской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:15
2024-03-07T13:15
2024-03-07T13:15
новокузнецк
кемеровская область
сергей цивилев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931698755_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_582680af53cf130786b265f1fb29a8eb.jpg
КЕМЕРОВО, 7 мар – РИА Новости. Первая поликлиника, построенная по региональной программе "Моя новая поликлиника" открылась в Новокузнецке Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Новокузнецке открылось первое медучреждение, построенное по региональной программе "Моя новая поликлиника". Современную трехэтажную поликлинику в микрорайоне Абашево Новокузнецка построили взамен старого аварийного здания. Работы вели по федеральному проекту "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение" и по региональной программе "Моя новая поликлиника". Всего в строительство и оснащение нового медучреждения вложено 333,6 миллиона рублей", – говорится в сообщении. "В послании Федеральному собранию наш президент Владимир Путин сказал, что здоровье нации — в центре внимания, отметив, что в ближайшие шесть лет на модернизацию здравоохранения страны будет направлено более триллиона рублей. Мы в Кузбассе активно модернизируем наши медучреждения, возводим современные ФАПы и реализуем свой региональный проект "Моя новая поликлиника". Поликлиника в Абашево стала первой, построенной по этой программе. Работу продолжаем — до 2025 года планируется построить минимум 34 медицинских организации в 13 муниципалитетах", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. С просьбой о ремонте поликлиники к губернатору обратились жители Абашево. Губернатор распорядился в кратчайшие сроки провести строительную госэкспертизу. По ее итогам приняли решение снести аварийное здание и на его месте возвести современное медучреждение в два раза больше предыдущего, соответствующее современным требованиям. В 2022 году начали строить новое здание, работы длились в течение полутора лет. Уточняется, что новая поликлиника входит в структуру Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова, здесь будут получать медпомощь более 22 тысяч взрослых пациентов. Процесс организован с учетом бережливых технологий, есть навигация и комфортные зоны ожидания. Выделены "красная" и "зеленая" зоны для обеспечения инфекционной безопасности пациентов. Внедрена система "Электронная очередь", также создана доступная среда маломобильным гражданам. В поликлинике установлено оборудование стоимостью более 52 миллионов рублей: операционный стол, лазерный аппарат для резекции и коагуляции, наркозно-дыхательный аппарат, автоматический рефрактометр для выявления таких патологий, как гиперметропия, миопия или астигматизм глаз, бесконтактный пневмотонометр для измерения внутриглазного давления, новый аудиометр для оценки остроты слуха и другая аппаратура. Рабочие места врачей и медсестер оснащены компьютерной техникой, подключенной к единой медицинской информационной-аналитической системе. Так врачи смогут организовывать телемедицинские консультации с узкими специалистами областных и федеральных центров. Коллектив поликлиники полностью укомплектован: 70 медицинских сотрудников, среди которых 20 врачей разных специальностей. Первого мая в Новокузнецке после капремонта откроется еще одна поликлиника — на Площади Побед. Также подготовлен проект поликлиники на Орджоникидзе, 32, строительство которой начнется в этом году. Кроме того, идет проектирование поликлиники на 60 тысяч человек в квартале 45-46. Программа "Моя новая поликлиника" стартовала по инициативе Сергея Цивилева в 2021 году. В течение 10 лет до 2031 года она предусматривает капитальный ремонт 27 детских и взрослых поликлиник по всему Кузбассу и строительство 32 - в городах и районах.
https://ria.ru/20240206/kuzbass-1925628480.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новокузнецк, кемеровская область, сергей цивилев
Новокузнецк, Кемеровская область, Сергей Цивилев
КЕМЕРОВО, 7 мар – РИА Новости. Первая поликлиника, построенная по региональной программе "Моя новая поликлиника" открылась в Новокузнецке Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Новокузнецке открылось первое медучреждение, построенное по региональной программе "Моя новая поликлиника". Современную трехэтажную поликлинику в микрорайоне Абашево Новокузнецка построили взамен старого аварийного здания. Работы вели по федеральному проекту "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение" и по региональной программе "Моя новая поликлиника". Всего в строительство и оснащение нового медучреждения вложено 333,6 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
"В послании Федеральному собранию наш президент Владимир Путин
сказал, что здоровье нации — в центре внимания, отметив, что в ближайшие шесть лет на модернизацию здравоохранения страны будет направлено более триллиона рублей. Мы в Кузбассе активно модернизируем наши медучреждения, возводим современные ФАПы и реализуем свой региональный проект "Моя новая поликлиника". Поликлиника в Абашево стала первой, построенной по этой программе. Работу продолжаем — до 2025 года планируется построить минимум 34 медицинских организации в 13 муниципалитетах", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева
.
С просьбой о ремонте поликлиники к губернатору обратились жители Абашево. Губернатор распорядился в кратчайшие сроки провести строительную госэкспертизу. По ее итогам приняли решение снести аварийное здание и на его месте возвести современное медучреждение в два раза больше предыдущего, соответствующее современным требованиям.
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В 2022 году начали строить новое здание, работы длились в течение полутора лет. Уточняется, что новая поликлиника входит в структуру Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова, здесь будут получать медпомощь более 22 тысяч взрослых пациентов. Процесс организован с учетом бережливых технологий, есть навигация и комфортные зоны ожидания. Выделены "красная" и "зеленая" зоны для обеспечения инфекционной безопасности пациентов. Внедрена система "Электронная очередь", также создана доступная среда маломобильным гражданам.
В поликлинике установлено оборудование стоимостью более 52 миллионов рублей: операционный стол, лазерный аппарат для резекции и коагуляции, наркозно-дыхательный аппарат, автоматический рефрактометр для выявления таких патологий, как гиперметропия, миопия или астигматизм глаз, бесконтактный пневмотонометр для измерения внутриглазного давления, новый аудиометр для оценки остроты слуха и другая аппаратура.
Рабочие места врачей и медсестер оснащены компьютерной техникой, подключенной к единой медицинской информационной-аналитической системе. Так врачи смогут организовывать телемедицинские консультации с узкими специалистами областных и федеральных центров. Коллектив поликлиники полностью укомплектован: 70 медицинских сотрудников, среди которых 20 врачей разных специальностей.
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Первого мая в Новокузнецке после капремонта откроется еще одна поликлиника — на Площади Побед. Также подготовлен проект поликлиники на Орджоникидзе, 32, строительство которой начнется в этом году. Кроме того, идет проектирование поликлиники на 60 тысяч человек в квартале 45-46.
Программа "Моя новая поликлиника" стартовала по инициативе Сергея Цивилева в 2021 году. В течение 10 лет до 2031 года она предусматривает капитальный ремонт 27 детских и взрослых поликлиник по всему Кузбассу и строительство 32 - в городах и районах.