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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 07.03.2024
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07:54 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/pogoda-1931626610.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 07.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Без осадков и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:54
2024-03-07T07:54
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Без осадков и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что в четверг Москва и окрестности окажутся под влиянием гребня антициклона. "В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - 0 - плюс 2 градуса, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов", - сказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть западный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажу 751 миллиметр ртутного столба, что пока выше нормы.
https://ria.ru/20240305/pogoda-1931125300.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Леус: в Москве в четверг ожидается до плюс 2 градусов, без осадков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане)
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити (на дальнем плане) - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане). Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Без осадков и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик рассказал, что в четверг Москва и окрестности окажутся под влиянием гребня антициклона.
"В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - 0 - плюс 2 градуса, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов", - сказал Леус.
Специалист добавил, что ветер будет дуть западный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажу 751 миллиметр ртутного столба, что пока выше нормы.
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