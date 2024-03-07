https://ria.ru/20240307/pogoda-1931626610.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 07.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Без осадков и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:54
2024-03-07T07:54
2024-03-07T07:54
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Без осадков и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что в четверг Москва и окрестности окажутся под влиянием гребня антициклона. "В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - 0 - плюс 2 градуса, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов", - сказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть западный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажу 751 миллиметр ртутного столба, что пока выше нормы.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Леус: в Москве в четверг ожидается до плюс 2 градусов, без осадков
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Без осадков и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик рассказал, что в четверг Москва и окрестности окажутся под влиянием гребня антициклона.
"В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - 0 - плюс 2 градуса, в Подмосковье
- от минус 3 до плюс 2 градусов", - сказал Леус.
Специалист добавил, что ветер будет дуть западный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажу 751 миллиметр ртутного столба, что пока выше нормы.
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