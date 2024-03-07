https://ria.ru/20240307/pogoda-1931626610.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 07.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Без осадков и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T07:54

2024-03-07T07:54

2024-03-07T07:54

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Без осадков и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что в четверг Москва и окрестности окажутся под влиянием гребня антициклона. "В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - 0 - плюс 2 градуса, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов", - сказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть западный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажу 751 миллиметр ртутного столба, что пока выше нормы.

https://ria.ru/20240305/pogoda-1931125300.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус