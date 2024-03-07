https://ria.ru/20240307/podtoplenie-1931613876.html
В Воронежской и Ростовской областях ожидаются подтопления
В Воронежской и Ростовской областях ожидаются подтопления - РИА Новости, 07.03.2024
В Воронежской и Ростовской областях ожидаются подтопления
Подтопления объектов инфраструктуры прогнозируются на этой неделе на территории Воронежской и Ростовской областей из-за вскрытия рек и повышения уровней воды,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T02:50
2024-03-07T02:50
2024-03-07T02:50
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подтопления объектов инфраструктуры прогнозируются на этой неделе на территории Воронежской и Ростовской областей из-за вскрытия рек и повышения уровней воды, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По многолетним наблюдениям в первой декаде марта происходит вскрытие рек Воронежской и Ростовской областях, где повышаются риски подтоплений объектов инфраструктуры на пониженных участках местности", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что затяжные оттепели в Центральном и Северо-Западном федеральных округах привели к ослаблению льда на реках и озерах, что повышает риски провалов людей и техники под лед. "Высокие уровни воды с превышением отметок категории неблагоприятного явления сохраняются на Ангаре в Иркутской области. Такие же риски существуют на Енисее в Республике Хакасия. Сохраняются риски подтоплений наледевыми водами низменных мест и объектов на них в северных районах Республики Бурятия, где малые реки перемерзли до дна", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
https://ria.ru/20240306/laviny-1931349802.html
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ростовская область, внии гочс, воронежская область, россия
Ростовская область, ВНИИ ГОЧС, Воронежская область, Россия
В Воронежской и Ростовской областях ожидаются подтопления
ГОЧС: в Воронежской и Ростовской областях ожидают подтопления из-за вскрытия рек