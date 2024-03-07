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Палестина должна стать полноправным членом ООН, заявил глава МИД КНР - РИА Новости, 07.03.2024
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06:49 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/palestina-1931622717.html
Палестина должна стать полноправным членом ООН, заявил глава МИД КНР
Палестина должна стать полноправным членом ООН, заявил глава МИД КНР - РИА Новости, 07.03.2024
Палестина должна стать полноправным членом ООН, заявил глава МИД КНР
Китай поддерживает предоставление Палестине статуса полноправного члена ООН и призывает отдельные страны прекратить этому препятствовать, заявил в четверг на... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:49
2024-03-07T06:49
в мире
израиль
палестина
китай
ван и (политик)
оон
хамас
генеральная ассамблея оон
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Китай поддерживает предоставление Палестине статуса полноправного члена ООН и призывает отдельные страны прекратить этому препятствовать, заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Ван И. "Мы поддерживаем становление Палестины в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций и призываем отдельных членов Совета Безопасности прекратить чинить этому препятствия", - сказал дипломат. Ван И подчеркнул, что Китай решительно поддерживает справедливое дело палестинского народа по восстановлению своих законных национальных прав и всегда был привержен всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному решению палестинского вопроса. Он также отметил, что нельзя больше игнорировать тот факт, что "палестинские территории являются оккупированными в течение длительного времени". Генассамблея ООН в 2012 году признала Палестину государством в статусе наблюдателя всемирной организации, однако страна не имеет статуса полноправного члена ООН. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, палестина, китай, ван и (политик), оон, хамас, генеральная ассамблея оон, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, Китай, Ван И (политик), ООН, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, Сектор Газа
Палестина должна стать полноправным членом ООН, заявил глава МИД КНР

Глава МИД КНР Ван И: Государство Палестина должно стать полноправным членом ООН

© Flickr / JoiФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Flickr / Joi
Флаги Палестины. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Китай поддерживает предоставление Палестине статуса полноправного члена ООН и призывает отдельные страны прекратить этому препятствовать, заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Ван И.
"Мы поддерживаем становление Палестины в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций и призываем отдельных членов Совета Безопасности прекратить чинить этому препятствия", - сказал дипломат.
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Вчера, 19:55
Ван И подчеркнул, что Китай решительно поддерживает справедливое дело палестинского народа по восстановлению своих законных национальных прав и всегда был привержен всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному решению палестинского вопроса. Он также отметил, что нельзя больше игнорировать тот факт, что "палестинские территории являются оккупированными в течение длительного времени".
Генассамблея ООН в 2012 году признала Палестину государством в статусе наблюдателя всемирной организации, однако страна не имеет статуса полноправного члена ООН.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильПалестинаКитайВан И (политик)ООНХАМАСГенеральная Ассамблея ООНСектор Газа
 
 
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