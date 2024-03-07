https://ria.ru/20240307/otnosheniya-1931635111.html
Фицо раскритиковал Чехию из-за позиции по Украине
Фицо раскритиковал Чехию из-за позиции по Украине - РИА Новости, 07.03.2024
Фицо раскритиковал Чехию из-за позиции по Украине
Правительство Чехии, отменив межправительственные консультации с Братиславой, поставила под угрозу отношения стран из-за разных взглядов на ситуацию на Украине, РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T09:25
2024-03-07T09:25
2024-03-07T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
чехия
роберт фицо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/22/1487362295_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_63c0cdaccb1d6ba52ca346bf8463cd4d.jpg
БРАТИСЛАВА, 7 мар — РИА Новости. Правительство Чехии, отменив межправительственные консультации с Братиславой, поставила под угрозу отношения стран из-за разных взглядов на ситуацию на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Словацкое правительство никогда — я повторяю, никогда — не будет подвергать глубокие чешско-словацкие отношения никакой опасности. Мы принимаем к сведению, что лидеры чешского правительства решили поставить их под угрозу лишь потому, что заинтересованы в поддержке войны на Украине, тогда как словацкое правительство открыто говорит о мире", — сказал он в видеообращении в Facebook*.По словам Фицо, решение правительства Чехии не повлияет на суверенную внешнюю политику Словакии."Правительству Чехии рады в Словакии в любое время. Наши политические отношения мы не будем в Словакии отягощать разными взглядами на мир, которые не имеют ничего общего с чешско-словацким сосуществованием", — добавил словацкий премьер.Главные расхождения во внешней политике Праги и Братиславы связаны с оценкой конфликта на Украине. В то время как Чехия поддерживает Киев, в том числе поставками военной техники, новое правительство Словакии во главе с Фицо отказалось от передачи вооружений ВСУ. Руководство стран расходится и в оценке причин начала боевых действий.Премьер Словакии неоднократно высказывался за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву. В частности, в декабре прошлого года он заявил, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к Москве. По словам Фицо, ради ее ослабления они готовы воевать до последнего украинского солдата.Кроме того, в прошлом ноябре премьер объявил, что Словакия больше не будет поставлять оружие Киеву со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. Страна решила сосредоточиться на гуманитарной помощи Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240303/fitso-1930894800.html
https://ria.ru/20240227/fitso-1929710477.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240204/ssha-1925302278.html
украина
словакия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/22/1487362295_128:0:2749:1966_1920x0_80_0_0_35b26900d7eb31f32f6559e5c7084466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия, чехия, роберт фицо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Чехия, Роберт Фицо, Вооруженные силы Украины
Фицо раскритиковал Чехию из-за позиции по Украине
Премьер Словакии Фицо упрекнул Чехию в создании угрозы отношениям из-за Украины
БРАТИСЛАВА, 7 мар — РИА Новости. Правительство Чехии, отменив межправительственные консультации с Братиславой, поставила под угрозу отношения стран из-за разных взглядов на ситуацию на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Словацкое правительство никогда — я повторяю, никогда — не будет подвергать глубокие чешско-словацкие отношения никакой опасности. Мы принимаем к сведению, что лидеры чешского правительства решили поставить их под угрозу лишь потому, что заинтересованы в поддержке войны на Украине, тогда как словацкое правительство открыто говорит о мире", — сказал он в видеообращении в Facebook*.
Фицо отреагировал на слова британского посла о позиции Словакии по Украине
В среду чешский премьер Петр Фиала сообщил, что консультации Праги и Братиславы в ближайшие недели и месяцы не состоятся, поскольку его страна считает это нецелесообразным из-за разногласий во внешней политике.
По словам Фицо, решение правительства Чехии не повлияет на суверенную внешнюю политику Словакии.
Премьер Словакии рассказал, что его удивило на конференции по Украине
"Правительству Чехии рады в Словакии в любое время. Наши политические отношения мы не будем в Словакии отягощать разными взглядами на мир, которые не имеют ничего общего с чешско-словацким сосуществованием", — добавил словацкий премьер.
Главные расхождения во внешней политике Праги
и Братиславы связаны с оценкой конфликта на Украине. В то время как Чехия поддерживает Киев, в том числе поставками военной техники, новое правительство Словакии во главе с Фицо отказалось от передачи вооружений ВСУ. Руководство стран расходится и в оценке причин начала боевых действий.
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
Премьер Словакии неоднократно высказывался за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву. В частности, в декабре прошлого года он заявил, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к Москве
. По словам Фицо, ради ее ослабления они готовы воевать до последнего украинского солдата.
Кроме того, в прошлом ноябре премьер объявил, что Словакия больше не будет поставлять оружие Киеву со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета помощи ВСУ
на 40,3 миллиона евро. Страна решила сосредоточиться на гуманитарной помощи Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В США рассказали, как Вашингтон подставил важного союзника через Украину