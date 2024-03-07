https://ria.ru/20240307/otnosheniya-1931635111.html

Фицо раскритиковал Чехию из-за позиции по Украине

Фицо раскритиковал Чехию из-за позиции по Украине - РИА Новости, 07.03.2024

Фицо раскритиковал Чехию из-за позиции по Украине

Правительство Чехии, отменив межправительственные консультации с Братиславой, поставила под угрозу отношения стран из-за разных взглядов на ситуацию на Украине, РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T09:25

2024-03-07T09:25

2024-03-07T12:23

специальная военная операция на украине

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роберт фицо

вооруженные силы украины

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БРАТИСЛАВА, 7 мар — РИА Новости. Правительство Чехии, отменив межправительственные консультации с Братиславой, поставила под угрозу отношения стран из-за разных взглядов на ситуацию на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Словацкое правительство никогда — я повторяю, никогда — не будет подвергать глубокие чешско-словацкие отношения никакой опасности. Мы принимаем к сведению, что лидеры чешского правительства решили поставить их под угрозу лишь потому, что заинтересованы в поддержке войны на Украине, тогда как словацкое правительство открыто говорит о мире", — сказал он в видеообращении в Facebook*.По словам Фицо, решение правительства Чехии не повлияет на суверенную внешнюю политику Словакии."Правительству Чехии рады в Словакии в любое время. Наши политические отношения мы не будем в Словакии отягощать разными взглядами на мир, которые не имеют ничего общего с чешско-словацким сосуществованием", — добавил словацкий премьер.Главные расхождения во внешней политике Праги и Братиславы связаны с оценкой конфликта на Украине. В то время как Чехия поддерживает Киев, в том числе поставками военной техники, новое правительство Словакии во главе с Фицо отказалось от передачи вооружений ВСУ. Руководство стран расходится и в оценке причин начала боевых действий.Премьер Словакии неоднократно высказывался за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву. В частности, в декабре прошлого года он заявил, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к Москве. По словам Фицо, ради ее ослабления они готовы воевать до последнего украинского солдата.Кроме того, в прошлом ноябре премьер объявил, что Словакия больше не будет поставлять оружие Киеву со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. Страна решила сосредоточиться на гуманитарной помощи Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240204/ssha-1925302278.html

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