https://ria.ru/20240307/otnosheniya-1931619153.html

Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, заявил Ван И

Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2024

Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, заявил Ван И

Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, которые полностью отличаются от времен холодной войны, заявил на пресс-конференции в четверг... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:34

2024-03-07T05:34

2024-03-07T06:04

в мире

китай

россия

ван и (политик)

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 7 мар — РИА Новости. Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, которые полностью отличаются от времен холодной войны, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "Китай и Россия, будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами СБ ООН, создали новую модель отношений между крупными государствами, которая полностью отличается от старых времен холодной войны", — сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях, отмечал российский лидер.

https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html

https://ria.ru/20240202/ssha-1924920852.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

в мире, китай, россия, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей