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Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2024
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05:34 07.03.2024 (обновлено: 06:04 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/otnosheniya-1931619153.html
Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, заявил Ван И
Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2024
Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, заявил Ван И
Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, которые полностью отличаются от времен холодной войны, заявил на пресс-конференции в четверг... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:34
2024-03-07T06:04
в мире
китай
россия
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 7 мар — РИА Новости. Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, которые полностью отличаются от времен холодной войны, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "Китай и Россия, будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами СБ ООН, создали новую модель отношений между крупными государствами, которая полностью отличается от старых времен холодной войны", — сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях, отмечал российский лидер.
https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html
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в мире, китай, россия, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, заявил Ван И

Глава МИД КНР Ван И: Россия и Китай создали новую модель отношений крупных стран

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 7 мар — РИА Новости. Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, которые полностью отличаются от времен холодной войны, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И.
"Китай и Россия, будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами СБ ООН, создали новую модель отношений между крупными государствами, которая полностью отличается от старых времен холодной войны", — сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
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Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях, отмечал российский лидер.
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В миреКитайРоссияВан И (политик)Всекитайское собрание народных представителей
 
 
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