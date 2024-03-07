https://ria.ru/20240307/opasnost-1931624277.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Старооскольском округе в Белгородской области отменена спустя почти два часа, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T07:15

2024-03-07T07:15

2024-03-07T07:15

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Старооскольском округе в Белгородской области отменена спустя почти два часа, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. В четверг ночью ведомство уведомляло о ракетной опасности. "РСЧС: Внимание! Старооскольский ГО. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы рф