https://ria.ru/20240307/opasnost-1931624277.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Старооскольском округе в Белгородской области отменена спустя почти два часа, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:15
2024-03-07T07:15
2024-03-07T07:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Старооскольском округе в Белгородской области отменена спустя почти два часа, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. В четверг ночью ведомство уведомляло о ракетной опасности. "РСЧС: Внимание! Старооскольский ГО. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность спустя почти два часа