https://ria.ru/20240307/opasnost-1931623937.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:11
2024-03-07T07:11
2024-03-07T07:11
курская область
роман старовойт
безопасность
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. В четверг ночью ракетная опасность в регионе объявлялась дважды: первая была отменена спустя 3,5 часа, а вторая - через полтора часа. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931621353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт, безопасность
Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Старовойт: ракетная опасность в Курской области отменена