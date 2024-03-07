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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024
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07:11 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/opasnost-1931623937.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:11
2024-03-07T07:11
курская область
роман старовойт
безопасность
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. В четверг ночью ракетная опасность в регионе объявлялась дважды: первая была отменена спустя 3,5 часа, а вторая - через полтора часа. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931621353.html
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курская область, роман старовойт, безопасность
Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность

Старовойт: ракетная опасность в Курской области отменена

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетное подразделение
Зенитно-ракетное подразделение - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитно-ракетное подразделение. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
В четверг ночью ракетная опасность в регионе объявлялась дважды: первая была отменена спустя 3,5 часа, а вторая - через полтора часа.
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"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Старовойт.
 
Курская областьРоман СтаровойтБезопасность
 
 
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