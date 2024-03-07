https://ria.ru/20240307/opasnost-1931623937.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T07:11

2024-03-07T07:11

2024-03-07T07:11

курская область

роман старовойт

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002985_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_956b9fa6bef1354b7a091b25dec32cd0.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. В четверг ночью ракетная опасность в регионе объявлялась дважды: первая была отменена спустя 3,5 часа, а вторая - через полтора часа. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931621353.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

курская область, роман старовойт, безопасность