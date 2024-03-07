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В Курской области снова объявили ракетную опасность
В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024
В Курской области снова объявили ракетную опасность
Ракетная опасность снова объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:24
2024-03-07T05:24
2024-03-07T05:30
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
роман старовойт
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.В ночь на четверг в регионе уже объявлялась ракетная опасность, ее отменили спустя почти 3,5 часа."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Роман Старовойт
В Курской области снова объявили ракетную опасность
Губернатор Старовойт: в Курской области снова объявили ракетную опасность