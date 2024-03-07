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В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 07.03.2024 (обновлено: 05:30 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/opasnost-1931618709.html
В Курской области снова объявили ракетную опасность
В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024
В Курской области снова объявили ракетную опасность
Ракетная опасность снова объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:24
2024-03-07T05:30
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
роман старовойт
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.В ночь на четверг в регионе уже объявлялась ракетная опасность, ее отменили спустя почти 3,5 часа."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, происшествия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Роман Старовойт
В Курской области снова объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курской области снова объявили ракетную опасность

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10"
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
В ночь на четверг в регионе уже объявлялась ракетная опасность, ее отменили спустя почти 3,5 часа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияРоман Старовойт
 
 
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