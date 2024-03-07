https://ria.ru/20240307/opasnost-1931618709.html

В Курской области снова объявили ракетную опасность

В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024

В Курской области снова объявили ракетную опасность

Ракетная опасность снова объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:24

2024-03-07T05:24

2024-03-07T05:30

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

роман старовойт

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.В ночь на четверг в регионе уже объявлялась ракетная опасность, ее отменили спустя почти 3,5 часа."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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курская область, происшествия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, роман старовойт