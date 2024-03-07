https://ria.ru/20240307/opasnost-1931618521.html

В Старооскольском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

В Старооскольском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024

В Старооскольском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Старооскольском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:20

2024-03-07T05:20

2024-03-07T05:22

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002985_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_956b9fa6bef1354b7a091b25dec32cd0.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Старооскольском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС региона."РСЧС: Внимание! Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия