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В Старооскольском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
В Старооскольском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024
В Старооскольском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Старооскольском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:20
2024-03-07T05:20
2024-03-07T05:22
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Старооскольском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС региона."РСЧС: Внимание! Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Старооскольском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
МЧС: в Старооскольском округе Белгородской области объявили ракетную опасность