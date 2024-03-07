https://ria.ru/20240307/opasnost-1931615114.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T03:23

2024-03-07T03:23

2024-03-07T03:33

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

роман старовойт

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в регионе более трех часов назад."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал губернатор.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Утром в среду Старовойт сообщил, что противник нанес два удара по складу ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Обошлось без пострадавших, но загорелся резервуар с топливом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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курская область, россия, безопасность, роман старовойт