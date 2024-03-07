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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T03:23
2024-03-07T03:23
2024-03-07T03:33
специальная военная операция на украине
курская область
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безопасность
роман старовойт
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в регионе более трех часов назад."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал губернатор.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Утром в среду Старовойт сообщил, что противник нанес два удара по складу ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Обошлось без пострадавших, но загорелся резервуар с топливом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Роман Старовойт
В Курской области отменили ракетную опасность
Губернатор Старовойт: в Курской области отменили ракетную опасность