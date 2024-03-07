https://ria.ru/20240307/ogon-1931683515.html

Огонь семейного очага "Сердце России" доставили во все регионы

Огонь семейного очага "Сердце России" доставили во все регионы - РИА Новости, 07.03.2024

Огонь семейного очага "Сердце России" доставили во все регионы

Огонь Всероссийского семейного очага с выставки "Россия" доставили во все регионы страны, а его последней остановкой стал Ненецкий автономный округ, сообщила... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:41

2024-03-07T12:41

2024-03-07T12:45

выставка-форум "россия"

общество

ненецкий автономный округ

россия

выставка-форум "россия"

год семьи

владимир путин

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Огонь Всероссийского семейного очага с выставки "Россия" доставили во все регионы страны, а его последней остановкой стал Ненецкий автономный округ, сообщила заместитель генерального директора АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Анастасия Звягина. "Огонь Всероссийского семейного очага с выставки "Россия" доставили во все регионы страны. Последним регионом, куда добрался огонь, стал Ненецкий автономный округ", - рассказала Звягина, ее слова приводит пресс-служба выставки. При доставке огонь преодолел более 154 тысячи километров. Его доставляли различными транспорта – машинами, самолетами и поездами. Звягина отметила, что одними из наиболее отдаленных от Москвы городов, куда направился огонь, стали Анадырь (Чукотский автономный округ), Петропавловск-Камчатский (Камчатский край), Южно-Сахалинск (Сахалинская область) и Владивосток (Приморский край). В западном направлении огонь добрался до города Балтийск (Калининградская область), на юге – до Махачкалы (Республика Дагестан). Семейный очаг "Сердце России" торжественно зажгли на выставке "Россия" во время всероссийского форума "Родные – Любимые" 23 января. На нем президент РФ Владимир Путин дал старт Году семьи в стране.

ненецкий автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ненецкий автономный округ, россия, выставка-форум "россия", год семьи, владимир путин