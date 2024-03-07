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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР фугасными ракетами из Словакии

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР фугасными ракетами из Словакии - РИА Новости, 07.03.2024

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР фугасными ракетами из Словакии

Украинские войска в 12.50 мск обстреляли Еленовку фугасными ракетами, произведенными в Словакии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T19:27

2024-03-07T19:27

2024-03-07T19:27

специальная военная операция на украине

словакия

константиновка

сцкк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 мск обстреляли Еленовку фугасными ракетами, произведенными в Словакии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий обстрела населенного пункта Еленовка в 12.50 07.03.2024. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт (обстрела) населенного пункта Еленовка, а также уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение. Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 миллиметра со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Константиновка, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 километра дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии и переданные странами, входящими в блок НАТО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что в результате обстрела Еленовки получила ранения мирная жительница. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 12.50 ВСУ открыли огонь по Еленовке, выпустив по поселку три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

словакия

константиновка

донецкая народная республика

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словакия, константиновка, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия