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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР фугасными ракетами из Словакии - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:27 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/obstrel-1931816340.html
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР фугасными ракетами из Словакии
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР фугасными ракетами из Словакии - РИА Новости, 07.03.2024
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР фугасными ракетами из Словакии
Украинские войска в 12.50 мск обстреляли Еленовку фугасными ракетами, произведенными в Словакии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T19:27
2024-03-07T19:27
специальная военная операция на украине
словакия
константиновка
сцкк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 мск обстреляли Еленовку фугасными ракетами, произведенными в Словакии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий обстрела населенного пункта Еленовка в 12.50 07.03.2024. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт (обстрела) населенного пункта Еленовка, а также уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение. Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 миллиметра со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Константиновка, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 километра дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии и переданные странами, входящими в блок НАТО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что в результате обстрела Еленовки получила ранения мирная жительница. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 12.50 ВСУ открыли огонь по Еленовке, выпустив по поселку три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
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словакия
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словакия, константиновка, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Словакия, Константиновка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР фугасными ракетами из Словакии

ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Еленовку словацкими фугасными ракетами

Обломки фугасных ракет
Обломки фугасных ракет
Обломки фугасных ракет. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 мск обстреляли Еленовку фугасными ракетами, произведенными в Словакии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Фиксация последствий обстрела населенного пункта Еленовка в 12.50 07.03.2024. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт (обстрела) населенного пункта Еленовка, а также уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение. Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 миллиметра со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Константиновка, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 километра дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии и переданные странами, входящими в блок НАТО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что в результате обстрела Еленовки получила ранения мирная жительница.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 12.50 ВСУ открыли огонь по Еленовке, выпустив по поселку три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеСловакияКонстантиновкаСЦККВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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