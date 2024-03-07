Рейтинг@Mail.ru
При обстреле села Козинка в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 07.03.2024 (обновлено: 18:25 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/obstrel-1931802168.html
При обстреле села Козинка в Белгородской области пострадал мирный житель
При обстреле села Козинка в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.03.2024
При обстреле села Козинка в Белгородской области пострадал мирный житель
Мирный житель получил легкое ранение при украинском обстреле села Козинка Грайворонского городского округа, помощь была оказана пострадавшему на месте, сообщил... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:24
2024-03-07T18:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_32db5c8e9be10f46170a951bdfb69905.jpg
БЕЛГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Мирный житель получил легкое ранение при украинском обстреле села Козинка Грайворонского городского округа, помощь была оказана пострадавшему на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате прилета был поврежден сарай в частном домовладении. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, уточнил Гладков. Ранее в четверг глава региона информировал, что украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Наумовка Белгородского района, в результате взрыва мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4654db9d19c4ea519fd2438cba621c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле села Козинка в Белгородской области пострадал мирный житель

Гладков: при обстреле села Козинка Белгородской области пострадал мирный житель

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Мирный житель получил легкое ранение при украинском обстреле села Козинка Грайворонского городского округа, помощь была оказана пострадавшему на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
Вчера, 08:00
Губернатор добавил, что в результате прилета был поврежден сарай в частном домовладении. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, уточнил Гладков.
Ранее в четверг глава региона информировал, что украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Наумовка Белгородского района, в результате взрыва мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала