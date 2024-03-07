https://ria.ru/20240307/obstrel-1931802168.html

При обстреле села Козинка в Белгородской области пострадал мирный житель

При обстреле села Козинка в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.03.2024

При обстреле села Козинка в Белгородской области пострадал мирный житель

Мирный житель получил легкое ранение при украинском обстреле села Козинка Грайворонского городского округа, помощь была оказана пострадавшему на месте, сообщил... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T18:24

2024-03-07T18:24

2024-03-07T18:25

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_32db5c8e9be10f46170a951bdfb69905.jpg

БЕЛГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Мирный житель получил легкое ранение при украинском обстреле села Козинка Грайворонского городского округа, помощь была оказана пострадавшему на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате прилета был поврежден сарай в частном домовладении. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, уточнил Гладков. Ранее в четверг глава региона информировал, что украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Наумовка Белгородского района, в результате взрыва мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины