https://ria.ru/20240307/obstrel-1931802168.html
При обстреле села Козинка в Белгородской области пострадал мирный житель
При обстреле села Козинка в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.03.2024
При обстреле села Козинка в Белгородской области пострадал мирный житель
Мирный житель получил легкое ранение при украинском обстреле села Козинка Грайворонского городского округа, помощь была оказана пострадавшему на месте, сообщил... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:24
2024-03-07T18:24
2024-03-07T18:25
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БЕЛГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Мирный житель получил легкое ранение при украинском обстреле села Козинка Грайворонского городского округа, помощь была оказана пострадавшему на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате прилета был поврежден сарай в частном домовладении. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, уточнил Гладков. Ранее в четверг глава региона информировал, что украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Наумовка Белгородского района, в результате взрыва мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле села Козинка в Белгородской области пострадал мирный житель
Гладков: при обстреле села Козинка Белгородской области пострадал мирный житель