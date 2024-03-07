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В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона-камикадзе ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 07.03.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона-камикадзе ВСУ
Украинский дрон-камикадзе взорвался на окраине села Наумовка Белгородского района, в результате произошедшего осколочные ранения получил мирный житель, он... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:36
2024-03-07T14:36
2024-03-07T14:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 7 мар — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе взорвался на окраине села Наумовка Белгородского района, в результате произошедшего осколочные ранения получил мирный житель, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Окраина села Наумовка подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией ранение получил мирный житель - у мужчины осколочные ранения брюшной полости", — написал Гладков. Он добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Бригадой скорой его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона-камикадзе ВСУ
Гладков: житель села Наумовка получил ранение при взрыве дрона-камикадзе ВСУ