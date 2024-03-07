https://ria.ru/20240307/obstrel-1931726578.html

В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона-камикадзе ВСУ

В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 07.03.2024

В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона-камикадзе ВСУ

Украинский дрон-камикадзе взорвался на окраине села Наумовка Белгородского района, в результате произошедшего осколочные ранения получил мирный житель, он... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:36

2024-03-07T14:36

2024-03-07T14:36

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 7 мар — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе взорвался на окраине села Наумовка Белгородского района, в результате произошедшего осколочные ранения получил мирный житель, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Окраина села Наумовка подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией ранение получил мирный житель - у мужчины осколочные ранения брюшной полости", — написал Гладков. Он добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Бригадой скорой его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия