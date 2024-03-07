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В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/obstrel-1931726578.html
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона-камикадзе ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 07.03.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона-камикадзе ВСУ
Украинский дрон-камикадзе взорвался на окраине села Наумовка Белгородского района, в результате произошедшего осколочные ранения получил мирный житель, он... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:36
2024-03-07T14:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 7 мар — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе взорвался на окраине села Наумовка Белгородского района, в результате произошедшего осколочные ранения получил мирный житель, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Окраина села Наумовка подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией ранение получил мирный житель - у мужчины осколочные ранения брюшной полости", — написал Гладков. Он добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Бригадой скорой его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона-камикадзе ВСУ

Гладков: житель села Наумовка получил ранение при взрыве дрона-камикадзе ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 7 мар — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе взорвался на окраине села Наумовка Белгородского района, в результате произошедшего осколочные ранения получил мирный житель, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Окраина села Наумовка подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией ранение получил мирный житель - у мужчины осколочные ранения брюшной полости", — написал Гладков.
Он добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Бригадой скорой его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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