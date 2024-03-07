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Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/obstrel-1931640128.html
Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 07.03.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки провела 38 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:00
2024-03-07T10:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 7 мар - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 38 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики нанесли еще 19 ударов", - сказал источник. Под огонь попали 9 населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Новая Каховка, Кардашинка, Новая Маячка, Обрывка, Алешки, Днепряны, Корсунка, Подстепное. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по левому берегу Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 7 мар - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 38 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики нанесли еще 19 ударов", - сказал источник.
Под огонь попали 9 населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Новая Каховка, Кардашинка, Новая Маячка, Обрывка, Алешки, Днепряны, Корсунка, Подстепное.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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