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ОБСЕ еще может стать площадкой наведения мостов, считает постпред России - РИА Новости, 07.03.2024
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14:37 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/obse-1931727004.html
ОБСЕ еще может стать площадкой наведения мостов, считает постпред России
ОБСЕ еще может стать площадкой наведения мостов, считает постпред России - РИА Новости, 07.03.2024
ОБСЕ еще может стать площадкой наведения мостов, считает постпред России
ОБСЕ еще может и должна стать площадкой наведения мостов для разрешения противоречий между отдельными странами Запада и Россией, заявил в своей статье для... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:37
2024-03-07T14:37
в мире
россия
александр лукашевич
обсе
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ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. ОБСЕ еще может и должна стать площадкой наведения мостов для разрешения противоречий между отдельными странами Запада и Россией, заявил в своей статье для российских СМИ постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Что до ОБСЕ, в которой я имею честь официально представлять Российскую Федерацию – то, думаю, в ней ещё не всё потеряно. Эта Организация ещё может и должна стать площадкой "наведения мостов" для разрешения противоречий между отдельными странами Запада и Россией. Площадкой для плодотворной коммуникации, поиска общих точек соприкосновения и взаимопониманий по ключевым вопросам развития на нашем общем континенте", - отметил Лукашевич. Дипломат добавил, что в её руководстве должны, наконец осознать главное: ОБСЕ – это не "задний двор" ЕС и НАТО, а уникальная платформа для совместного поиска решений имеющихся проблем. "И нужно задействовать этот потенциал, пока еще не поздно. Пока не стало слишком поздно", - заключил постпред РФ.
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в мире, россия, александр лукашевич, обсе, нато, евросоюз
В мире, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, НАТО, Евросоюз
ОБСЕ еще может стать площадкой наведения мостов, считает постпред России

Лукашевич: Россия и страны Запада еще могут разрешать противоречия через ОБСЕ

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич . Архивное фото
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ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. ОБСЕ еще может и должна стать площадкой наведения мостов для разрешения противоречий между отдельными странами Запада и Россией, заявил в своей статье для российских СМИ постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Что до ОБСЕ, в которой я имею честь официально представлять Российскую Федерацию – то, думаю, в ней ещё не всё потеряно. Эта Организация ещё может и должна стать площадкой "наведения мостов" для разрешения противоречий между отдельными странами Запада и Россией. Площадкой для плодотворной коммуникации, поиска общих точек соприкосновения и взаимопониманий по ключевым вопросам развития на нашем общем континенте", - отметил Лукашевич.
Дипломат добавил, что в её руководстве должны, наконец осознать главное: ОБСЕ – это не "задний двор" ЕС и НАТО, а уникальная платформа для совместного поиска решений имеющихся проблем. "И нужно задействовать этот потенциал, пока еще не поздно. Пока не стало слишком поздно", - заключил постпред РФ.
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