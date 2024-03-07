https://ria.ru/20240307/obse-1931727004.html

ОБСЕ еще может стать площадкой наведения мостов, считает постпред России

ОБСЕ еще может стать площадкой наведения мостов, считает постпред России - РИА Новости, 07.03.2024

ОБСЕ еще может стать площадкой наведения мостов, считает постпред России

ОБСЕ еще может и должна стать площадкой наведения мостов для разрешения противоречий между отдельными странами Запада и Россией, заявил в своей статье для... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:37

2024-03-07T14:37

2024-03-07T14:37

в мире

россия

александр лукашевич

обсе

нато

евросоюз

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ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. ОБСЕ еще может и должна стать площадкой наведения мостов для разрешения противоречий между отдельными странами Запада и Россией, заявил в своей статье для российских СМИ постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Что до ОБСЕ, в которой я имею честь официально представлять Российскую Федерацию – то, думаю, в ней ещё не всё потеряно. Эта Организация ещё может и должна стать площадкой "наведения мостов" для разрешения противоречий между отдельными странами Запада и Россией. Площадкой для плодотворной коммуникации, поиска общих точек соприкосновения и взаимопониманий по ключевым вопросам развития на нашем общем континенте", - отметил Лукашевич. Дипломат добавил, что в её руководстве должны, наконец осознать главное: ОБСЕ – это не "задний двор" ЕС и НАТО, а уникальная платформа для совместного поиска решений имеющихся проблем. "И нужно задействовать этот потенциал, пока еще не поздно. Пока не стало слишком поздно", - заключил постпред РФ.

https://ria.ru/20240214/obse-1927318192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, александр лукашевич, обсе, нато, евросоюз