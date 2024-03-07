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Самолет МЧС с дополнительными обогревателями вылетел в Туву - РИА Новости, 07.03.2024
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04:58 07.03.2024 (обновлено: 05:09 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/obogrevateli-1931617051.html
Самолет МЧС с дополнительными обогревателями вылетел в Туву
Самолет МЧС с дополнительными обогревателями вылетел в Туву - РИА Новости, 07.03.2024
Самолет МЧС с дополнительными обогревателями вылетел в Туву
Самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями вылетел из Новосибирской области в Туву, где произошло ЧП на Шагонарской ТЭЦ,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T04:58
2024-03-07T05:09
новосибирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-74
общество
республика тыва
кызыл
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями вылетел из Новосибирской области в Туву, где произошло ЧП на Шагонарской ТЭЦ, сообщает пресс-служба МЧС РФ.В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. МЧС России было отправлено оборудование для восстановления теплоснабжения."Из Новосибирской области вылетел в город Кызыл самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями", - говорится в сообщении.Уточняется, что все оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, многоквартирных жилых домов и внутренних теплосетей.
https://ria.ru/20240306/postradavshie-1931488730.html
новосибирская область
россия
республика тыва
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новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-74, общество, республика тыва, кызыл
Новосибирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-74, Общество, Республика Тыва, Кызыл
Самолет МЧС с дополнительными обогревателями вылетел в Туву

МЧС: самолет Ан-74 с обогревателями вылетел из Новосибирской области в Туву

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет Ан-74
Самолет Ан-74 - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Самолет Ан-74. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями вылетел из Новосибирской области в Туву, где произошло ЧП на Шагонарской ТЭЦ, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. МЧС России было отправлено оборудование для восстановления теплоснабжения.
"Из Новосибирской области вылетел в город Кызыл самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, многоквартирных жилых домов и внутренних теплосетей.
Пожарные во время тушения пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при ЧП на ТЭЦ в Туве
6 марта, 15:19
 
Новосибирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-74ОбществоРеспублика ТываКызыл
 
 
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