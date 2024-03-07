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Самолет МЧС с дополнительными обогревателями вылетел в Туву
Самолет МЧС с дополнительными обогревателями вылетел в Туву - РИА Новости, 07.03.2024
Самолет МЧС с дополнительными обогревателями вылетел в Туву
Самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями вылетел из Новосибирской области в Туву, где произошло ЧП на Шагонарской ТЭЦ,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T04:58
2024-03-07T04:58
2024-03-07T05:09
новосибирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-74
общество
республика тыва
кызыл
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями вылетел из Новосибирской области в Туву, где произошло ЧП на Шагонарской ТЭЦ, сообщает пресс-служба МЧС РФ.В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. МЧС России было отправлено оборудование для восстановления теплоснабжения."Из Новосибирской области вылетел в город Кызыл самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями", - говорится в сообщении.Уточняется, что все оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, многоквартирных жилых домов и внутренних теплосетей.
https://ria.ru/20240306/postradavshie-1931488730.html
новосибирская область
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новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-74, общество, республика тыва, кызыл
Новосибирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-74, Общество, Республика Тыва, Кызыл
Самолет МЧС с дополнительными обогревателями вылетел в Туву
МЧС: самолет Ан-74 с обогревателями вылетел из Новосибирской области в Туву