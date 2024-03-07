https://ria.ru/20240307/nikolaev-1931724106.html

Глава Якутии: республика ставит перед собой амбициозные задачи

Глава Якутии: республика ставит перед собой амбициозные задачи - РИА Новости, 07.03.2024

Глава Якутии: республика ставит перед собой амбициозные задачи

В своем послании Федеральному собранию президента России Владимир Путин презентовал план развития страны на ближайшие годы, затронув, по сути, все сферы жизни... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:13

2024-03-07T15:13

2024-03-07T15:13

республика саха (якутия)

интервью

республика саха (якутия)

владимир путин

айсен николаев

россия

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В своем послании Федеральному собранию президента России Владимир Путин презентовал план развития страны на ближайшие годы, затронув, по сути, все сферы жизни людей. Что из этого наиболее актуально и значимо для Якутии, какие из новых национальных проектов будут наиболее активно реализовываться в республике и об амбициозных задачах на 2024 год рассказал в интервью РИА Новости глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. — Президент выступил с масштабным и мотивирующим посланием, которое формирует четкий вдохновляющий образ будущего России. Запускается сразу пять новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных". Какие из них станут наиболее актуальными для Якутии? — В Якутии испокон веков сильны традиции многодетности, сильна культура жизни большой и дружной семьей. Запуск нового национального проекта "Семья" означает, что поддержка семей становится самым важным делом для государства. В России быть многодетным будет по-настоящему почетно. Уверен, что новые меры поддержки российских семей будут исключительно действенными, мы знаем это по национальным проектам с 2018 года. Благодаря им, за последние годы наша республика преобразилась, во всех уголках огромной Якутии вводятся современные школы, детсады, больницы, дома культура и спортивные комплексы, строятся новые дороги и мосты, десятки тысяч людей переезжают из аварийных домов – все это напрямую влияет на качество жизни якутян. В результате за последние годы у нас в республике устойчиво растут главные демографические показатели – рождаемость и продолжительность жизни. В июне прошлого года численность жителей республики достигла миллиона, впервые с советских времен. И это первые признаки улучшения условий жизни, люди уверены в завтрашнем дне, поэтому и рожают больше детей, и живут дольше. За пять лет с 2018 года объем финансирования на поддержку материнства и детства в республике возрос в восемь раз до 29,6 миллиарда рублей в 2023 году. Наряду с федеральной поддержкой у нас предусмотрены и свои региональные льготы: это целевой капитал "Дети столетия" для каждого рожденного ребенка, республиканские материнские капиталы за рождение второго и третьего ребенка. Материнский капитал "Семья" при рождении третьего ребенка или последующих детей в этом году мы увеличили в два раза до 300 тысяч рублей, растет поддержка приемных семей. Молодым семьям, впервые вступившим в брак до 25 лет, с этого года предоставляется денежная выплата в 50 тысяч рублей. Также с этого года выпускники школ из многодетных семей будут получать 50 тысяч рублей для компенсации части оплаты учебы в колледжах. Установлены единовременные выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий в размере 200 тысяч рублей и другие дополнительные льготы для семей с детьми. Все эти меры будут сохраняться и вместе с новыми федеральными мерами еще больше расширят государственную поддержку семьи и материнства. Уверен, это даст еще более ощутимый отклик, количество больших семей будет еще расти. Уже сегодня в нашей республике из 125 тысяч семей с детьми 34 тысячи семей имеют трех и более детей. С новым уровнем государственной поддержки мы будем стремиться еще к более высоким достижениям. — Также президент поднял вопрос о кардинальном снижении бедности в России. В Якутии уже работает целая система по решению этого вопроса – каких результатов уже удалось добиться и можете ли вы поделиться практическим опытом с другими регионами? — Я рад, что мы одними из первых в стране системно подошли к этой проблеме, для нас это важнейший приоритет. За пять предыдущих лет уровень бедности в республике сократился с 19,6% до 15,6%. По скорости снижения это один из лучших результатов в стране, самое главное, что за сухими цифрами стоит благополучие тысяч якутян. Но этого недостаточно, в предстоящие пять лет уровень бедности в Якутии должен сократиться наполовину – такую задачу мы поставили на пятилетие. Для ее решения принят стратегический указ "О мерах по борьбе с бедностью в Республике Саха (Якутия)", разработан и утвержден портфель проектов, направленных на его реализацию. Мы четко понимаем, что здесь не сработают стандартные, формализованные подходы. Человек, в силу жизненных обстоятельств попавший в зону бедности, должен получить не просто поддержку, а персонализированное сопровождение, чтобы обрести социальную устойчивость. Безусловно, особое внимание обращено на тех, кто в силу возраста или состояния здоровья не может самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию, на жителей сел и Арктики, где объективно мало рабочих мест и меньше возможностей для предпринимательства.Конечно, борьба с бедностью не может базироваться только на социальной помощи. Наши принципы в том, чтобы каждый трудоспособный якутянин имел возможность работать, и его зарплата была достойной, а каждый желающий мог открыть свое дело с опорой на эффективные меры государственной поддержки и тем самым укреплять благосостояние своей семьи. Хочу еще подчеркнуть, что очень важно не только принимать текущие меры в моменте. Важно в целом работать так, чтобы в принципе минимизировать риски наступления бедности. А это огромная работа, которая охватывает и поддержку семей с детьми, и эффективную подготовку кадров, воспитание предпринимательской активности, а также формирование ответственного отношения к собственному здоровью, к здоровому образу жизни как нормы для каждого человека. Думаю, совокупность новых национальных проектов и программ, инициированных президентом, и есть тот самый широкий подход, ведущий к искоренению бедности в нашей стране, к благополучию каждого россиянина. Конечно, мы всегда готовы делиться опытом и делаем это. К примеру, неплохой опыт у нас есть по реализации механизма социального контракта. Жизнь показывает его эффективность в борьбе с бедностью. Из года в год востребованность этого вида государственной поддержки у нас растет. Так, с 2018 года число заключенных социальных контрактов выросло почти в два раза, с 3,5 до 6,5 тысяч, с прошлого года мы увеличили размер контракта в два раза до 500 тысяч рублей. Смысл в том, что люди получают не просто единовременную помощь, а реальные средства, чтобы открыть свое небольшое дело или подсобное хозяйство. И это дает им веру в себя, в свои силы – а ведь это очень важно для каждого человека. — В феврале этого года регион посетил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Он принял участие в открытии полигона с центром высокоточной стрельбы, на котором уже провели первый турнир по стрельбе на дальние расстояния. Насколько известно, готовиться на этом полигоне будут не только спортсмены. В чем специфика этого объекта и для каких целей он построен?— Изначально сама идея строительства полигона принадлежала Юрию Петровичу Трутневу. По оценкам экспертов, полигон "Сулус" сегодня является лучшим в России. Здесь, действительно, созданы все условия для развития высокоточной стрельбы. Можно проводить тренировки на дистанциях до четырех километров как днем, так и ночью, без перерывов. Полигонов с такой дальностью стрельбы пока в России нет. В дальнейшем здесь будут проводиться тренировки для стрелков на дальние дистанции, подготовка военнослужащих, а также спортсменов-высокоточников. В Якутии сильны традиции меткой стрельбы. О якутянах-снайперах Великой Отечественной войны ходят легенды. Именно памяти одного их них – Героя Советского Союза Федора Охлопкова был посвящен наш турнир. Появление современной тренировочной базы в республике поможет более активно возрождать традиции снайперского искусства. Сегодня мы видим, что среди молодых якутян есть продолжатели и это нас радует. Безусловно, такой полигон также позволит нам усилить патриотическое воспитание молодежи. Сейчас мы готовимся к открытию молодежного центра "Патриот". Этот проект также лично курирует Юрий Петрович Трутнев. Центр будет координировать все форматы патриотического воспитания, в том числе военную подготовку, деятельность волонтеров, информационное сопровождение молодежной политики и многое другое.Я поддерживаю идею о том, что надо учить молодежь героизму, культивировать мысль, что каждый человек способен на подвиг. — Недавно в зону специальной военной операции из Якутии ушла очередная партия снаряжения. Расскажите об этой помощи. Какие особенные меры поддержки для участников СВО есть в регионе? — Мы регулярно доставляем в зону СВО дополнительную технику, снаряжение, обмундирование – всё, что необходимо нашим бойцам. Ребята особенно ждут технику высокой проходимости, прежде всего это квадроциклы "Сокол". Это наше местное производство, которое в разы увеличилось за время спецоперации. Также наши предприятия наладили производство дронов-камикадзе, маскировочных сеток и костюмов, оборудования для стрельбы. Если говорить о помощи бойцам и их семьям, то сейчас у нас действует более 40 региональных и муниципальных мер поддержки. Для бойцов и их семей предусмотрены единовременные выплаты, бесплатно предоставляются земельные участки, оказывается психологическая, юридическая помощь. Мы поддерживаем детей участников СВО при поступлении в вузы и ссузы, освобождаем от платы за детский сад, за кружки, обеспечиваем горячим питанием в школах, путевками для санаторно-курортного отдыха. По традиции, как и ко всем праздникам, накануне Дня защитника Отечества бойцам на передовую отправлены продуктовые наборы с нашими якутскими деликатесами. Автофургоны вовремя прибыли в зону СВО. Всем процессом доставки занимаются наши опорные пункты в ДНР и ЛНР, это тоже наш уникальный опыт организации помощи и поддержки российской армии.— В Якутии действует уникальная практика отчетов правительства республики перед населением – они проводятся членами регионального кабмина буквально во всех улусах республики. Отчетная кампания ведется с начала февраля. С какими достижениями правительство Якутии отчитывается перед населением за прошлый год? — Выездные отчеты правительства перед жителями проводятся у нас в Якутии с 1998 года. Самое главное в этом – прямое общение с людьми. Казалось бы, в нашей цифровой Якутии такой формат должен быть признан архаичным, но во время пандемии мы проводили отчеты онлайн, а потом люди просто потребовали вернуть живое общение. Жители активно посещают отчеты правительства, где-то хвалят, где-то критикуют, ставят свои наболевшие вопросы, контролируют исполнение прежних наказов. В этом году с начала февраля члены правительства с рабочими группами объездили всю нашу огромную республику. Безусловно, нам есть что сказать народу, есть чем гордиться. Цифры экономического роста за 2023 год впечатляют: ВРП республики оценивается в 2,3 триллиона рублей с реальным ростом на 3,5% к 2022 году. Объем инвестиций составил 715 миллиардов рублей, доходы бюджета Якутии за 2023 год превысили 352 миллиарда рублей. Абсолютного рекорда в 15,8 миллиарда рублей достигло финансирование сельского хозяйства. Увеличена ставка субсидий на производство молока, на содержание коров, лошадей в личных подсобных хозяйствах, на поддержку северного домашнего оленеводства. Важнейшая задача – продовольственная безопасность, увеличение производства местных продуктов. Рост экономики является основой для повышения качества жизни якутян. В республике успешно реализуются национальные проекты, инициированные Президентом Российской Федерации, по ним финансирование составило 70 миллиардов рублей, в том числе 54 миллиарда - из федерального бюджета. За год у нас введено 57 крупных социальных объектов, проведен капитальный ремонт школ в районах, включая Арктику. За год построено три моста, а за пять лет через реки Якутии возведено 50 новых мостов, такого никогда еще не было. В 2023 году рекордные цифры и по вводу жилья - более 705 тысяч квадратных метров, таких объемов не фиксировали со времен советских строек. Мы ведем самую масштабную в стране программу по переселению из аварийного жилищного фонда, будет расселено 1,1 миллиона квадратных метров. Новое жилье уже получили 40 тысяч граждан, под расселение введено более 200 многоквартирных домов в городах и районах республики. Уверен, что оставшиеся объемы мы расселим в установленные сроки, в том числе благодаря механизму комплексного развития территорий. Высокими темпами, с большим опережением планов у нас идет социальная газификация, в 2023 году три тысячи домов якутян подключено к газу. Этому вопросу мы уделяем особое внимание. Перед нами стоят задачи газифицировать 30 крупных населенных пунктов, например, города Алдан и Олёкминск. Начнется строительство объектов энергетики, включая Нерюнгринскую ГРЭС. Это огромный объект, который будет потреблять порядка двух миллиардов кубов газа в год. Программа должна быть выполнена к 2029 году, уверен - мы выполним задачу по газификации, поставленную Президентом в его послании.— Арктические районы Якутии продолжают подключать к высокоскоростному интернету. Недавно вы торжественно запустили волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) в Жиганском районе, где проложено 370 км ВОЛС. Сколько еще населенных пунктов и в какие сроки будут подключены в рамках проекта "Синергия Арктики" в этом году? Как решается вопрос финансирования проекта? — Проект "Синергия Арктики" реализуется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Это уникальный проект, по которому оптоволокно будет протянуто на семь тысяч километров вдоль побережья Северного Ледовитого океана. По итогам 2023 года к ВОЛС подключено пять населенных пунктов, построено порядка 400 километров линий. Уже в этом году подключили Жиганский район, построив ВОЛС протяженностью 359 километров. Оптоволокно будет дальше прокладываться к поселку Батагай с ответвлением в заполярные поселки, а также до морской гавани Якутии – поселка Тикси. Также в текущем году будет завершено проектирование маршрута будущей магистральной ВОЛС.— В начале 2023 года в республике был дан старт проекту "Мобильные доктора" - выездные бригады врачей стали выезжать в арктические и другие труднодоступные населенные пункты для диспансеризации населения и проведения индивидуальных консультаций. Спустя год - какие можно назвать итоги этого проекта, будет ли он как-то совершенствоваться? Проект "Мобильные хирурги" - это его продолжение? — В условиях сурового климата Якутии, сложностей транспортного сообщения, традиционная организация медицинской помощи недостаточно эффективна, поэтому мы внедрили новую модель арктической медицины. В январе 2023 года был создан региональный центр мобильных бригад. За год мобильные доктора побывали во всех арктических поселках Якутии, обследовали более 33 тысячи жителей. Выявлено 74 тысяч заболеваний, проведено более 140 тысяч диагностических и лабораторных исследований. По их результатам врачи направляют людей на более глубокое обследование и лечение в клиники, принимают на диспансерный учет. Таким образом, на первом этапе проекта увеличился охват жителей Арктики диспансеризацией, выросло количество диагностированных заболеваний. Дальнейшее развитие модели предполагает улучшение качественных показателей здоровья, лечение выявленных больных. Для этого мобильные бригады будут и дальше оснащаться необходимой лечебно-диагностической инфраструктурой, транспортом, связью. Бригады будут развертываться во всех труднодоступных местах республики и оказывать людям специализированную медпомощь. Продолжением проекта "Мобильные доктора" стал проект "Мобильные хирурги". Он направлен на оказание плановой хирургической помощи якутянам на местах в ЦРБ, чтобы людям не приходилось выезжать на операции в город Якутск. С начала года мобильные хирурги уже осмотрели более 900 пациентов в районах, провели десятки высокотехнологичных хирургических операций. Мобильные хирурги в ходе командировок также проводят практические мастер-классы для врачей районных больниц.Мы готовы предложить отработанную модель и методологию организации медицинской помощи в Арктике и труднодоступных местах другим регионам страны. — В феврале начал работу республиканский онкологический центр в Якутске. Сейчас идет поэтапный запуск отделений центра, когда он заработает на полную мощность? — 2 февраля мы открыли онкологический центр с участием Президента России, и это стало событием исключительной важности для всей нашей республики. Уже с 4 февраля начала работу поликлиника онкоцентра. На сегодня запущены дневной стационар, три лаборатории: клинико-диагностическая, цитологическая и патологоанатомическая. Центр с момента открытия принял уже больше двух тысяч пациентов. Онкоцентр готов оказывать полный цикл специализированной и высокотехнологичной помощи: от диагностики до лечения, расширяя объем и спектр методов раннего выявления и лечения злокачественных новообразований. Благодаря передовому оснащению будут выполняться все виды диагностики. Также планируется в два раза увеличить количество операций: выполнять не две тысячи, как раньше, а более четырех тысяч операций в год. Хочу отметить, что при поддержке Президента мы последовательно идем к тому, чтобы якутяне могли получать высокотехнологичную медицинскую помощь в республике. Введенные с 2018 года крупнейшие медицинские объекты – перинатальный и кардиососудистый центры, новый онкологический центр – составляют мощнейший кластер охраны здоровья жителей Якутии. — В феврале в Якутии состоялся традиционный молодежный фестиваль "Муус Устар". Каковы его главные итоги? — В этом году мы провели фестиваль в четвертый раз. Радует, что с каждым годом это мероприятие становится, не только красочнее, но и содержательнее. И на этот раз фестиваль оставил самые лучшие впечатления. "Муус Устар" в переводе с якутского означает "ледоход", и наш фестиваль символизирует мощную молодую энергию, которая ломает стереотипы, продвигает жизнь только вперед. В целом фестиваль направлен на перспективу, на поиск талантливой молодежи. Особый упор делается на креативность. В рамках "Муус Устара" состоялся конкурс среди муниципальных образований, приняли участие команды из всех районов и городских округов. По итогам конкурса, который проходит в несколько этапов, сильнейшей команде вручен денежный грант. Такие многоплановые состязания сплачивают молодежь, выявляют самых ярких и сильнейших. Фестиваль "Муус Устар", конечно, будет продолжаться в будущем. Уверен, он будет расширяться. Это наше пока юное, но уже любимое детище. — В этом году пройдут международные спортивные игры "Дети Азии". Как идет подготовка к их проведению? Сколько команд заявилось на участие? — За свою историю с 1996 года игры "Дети Азии" получили признание как самые крупные международные соревнования в сфере детского спорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. Состоятся соревнования по 24 видам спорта, юные спортсмены разыграют 239 комплектов медалей. За 100 дней до начала игр, 19 марта состоится зажжение огня VIII игр "Дети Азии" в национальном парке "Ленские Столбы". Эстафета огня возьмет старт 20 марта в Покровске и завершится 26 июня во время церемонии открытия Игр на стадионе "Туймаада". Огонь игр в сопровождении хранителей, организаторов, факелоносцев и волонтеров охватит административные центры всех районов Якутии, пройдет путь более 37 тысяч километров. Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, ожидается прибытие спортивных делегаций из более чем 30 зарубежных стран, входящих в Олимпийский совет Азии. Планируется участие команд федеральных округов и ряда субъектов Российской Федерации. Якутск готовится принять около 3,5 тысяч участников Игр.Игры "Дети Азии" призваны стать триумфом детского спорта, настоящим праздником дружбы для детей из самых разных стран мира. Их проведение станет ответом на попытки изоляции российского спорта. Наша великая страна продемонстрирует приверженность олимпийским принципам честной спортивной борьбы. Это будет лучшим примером для юных поколений.

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https://ria.ru/20231201/yakutiya-1913264957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, республика саха (якутия), владимир путин, айсен николаев, россия