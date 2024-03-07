https://ria.ru/20240307/nigeriya-1931633560.html
Власти Нигерии заинтересованы в сотрудничестве с российскими компаниями
Власти Нигерии заинтересованы в сотрудничестве с российскими компаниями - РИА Новости, 07.03.2024
Власти Нигерии заинтересованы в сотрудничестве с российскими компаниями
Нигерия открыта к сотрудничеству с российскими компаниями в нефтегазовой отрасли и предприняла необходимые меры, чтобы сделать это направление более... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T09:13
2024-03-07T09:13
2024-03-07T09:19
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Нигерия открыта к сотрудничеству с российскими компаниями в нефтегазовой отрасли и предприняла необходимые меры, чтобы сделать это направление более привлекательным, рассказал РИА Новости министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар. "Нам это очень интересно. Двери всегда открыты для российского бизнеса, и для российских компаний, которые работают в области углеводородов, никогда закрытыми не были", - сказал Туггар. Собеседник агентства отметил, что правительство Нигерии предприняло ряд шагов, которые должны сделать страну более привлекательной для иностранных нефтегазовых предприятий. "То, что мы сделали с нашей стороны как правительство, это полный пересмотр наших нефтяных и газовых законов. Итак, у нас есть закон о нефтяной промышленности, в соответствии с которым был создан орган, регулирующий апстрим (поиск, разведка месторождений, добыча углеводородов - ред.), отдельный от органа, регулирующего мидстрим (транспортировка углеводородов - ред.) и даунстрим (глубокая переработка углеводородов и реализация - ред.), что делает бизнес-возможности еще более привлекательными", - сказал Туггар. Глава внешнеполитического ведомства Нигерии также добавил, что принятие этого закона позволит разработать нигерийские газовые месторождения, а сам газ может, в свою очередь, стать топливом, на которое может перейти страна. "Это все для того, чтобы сделать Нигерию более привлекательной касательно углеводородов. Мы сидим на 206 триллионах кубических футов газа, и мы должны использовать их. Это будет топливом нашего энергетического перехода", - подчеркнул Туггар.
https://ria.ru/20240307/nigeriya-1931631682.html
https://ria.ru/20240108/rossiya-1920133333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, нигерия, россия
Экономика, Нигерия, Россия
Власти Нигерии заинтересованы в сотрудничестве с российскими компаниями
Туггар: Нигерия открыта для сотрудничества с российским бизнесом по нефти и газу
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Нигерия открыта к сотрудничеству с российскими компаниями в нефтегазовой отрасли и предприняла необходимые меры, чтобы сделать это направление более привлекательным, рассказал РИА Новости министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар.
"Нам это очень интересно. Двери всегда открыты для российского бизнеса, и для российских компаний, которые работают в области углеводородов, никогда закрытыми не были", - сказал Туггар.
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Собеседник агентства отметил, что правительство Нигерии предприняло ряд шагов, которые должны сделать страну более привлекательной для иностранных нефтегазовых предприятий.
"То, что мы сделали с нашей стороны как правительство, это полный пересмотр наших нефтяных и газовых законов. Итак, у нас есть закон о нефтяной промышленности, в соответствии с которым был создан орган, регулирующий апстрим (поиск, разведка месторождений, добыча углеводородов - ред.), отдельный от органа, регулирующего мидстрим (транспортировка углеводородов - ред.) и даунстрим (глубокая переработка углеводородов и реализация - ред.), что делает бизнес-возможности еще более привлекательными", - сказал Туггар.
Глава внешнеполитического ведомства Нигерии также добавил, что принятие этого закона позволит разработать нигерийские газовые месторождения, а сам газ может, в свою очередь, стать топливом, на которое может перейти страна.
"Это все для того, чтобы сделать Нигерию более привлекательной касательно углеводородов. Мы сидим на 206 триллионах кубических футов газа, и мы должны использовать их. Это будет топливом нашего энергетического перехода", - подчеркнул Туггар.
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