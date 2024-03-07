https://ria.ru/20240307/nigeriya-1931621460.html

Нигерия планирует развитие отношений с Россией в рамках ВТС

Нигерия планирует развитие отношений с Россией в рамках ВТС - РИА Новости, 07.03.2024

Нигерия планирует развитие отношений с Россией в рамках ВТС

Нигерия заинтересована в развитии военно-технического сотрудничества с Россией по разным направлениям, заявил РИА Новости глава МИД Нигерии Юсуф Туггар. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T06:21

2024-03-07T06:21

2024-03-07T06:21

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нигерия заинтересована в развитии военно-технического сотрудничества с Россией по разным направлениям, заявил РИА Новости глава МИД Нигерии Юсуф Туггар. "Все, по разным направлениям", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, в какой сфере Нигерия хотела бы укрепить отношения в рамках ВТС. "Нигерия - крупная страна в регионе, сталкивающемся со многими вызовами. Внутри страны быстрый рост населения и уровень бедности вызывают множество опасений в сфере безопасности. Поэтому сильная или более сильная Нигерия - это путь к более стабильному региону, что в интересах всей планеты", - добавил он. В среду Туггар заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, что сотрудничество между Россией и Нигерией в области военно-технического сотрудничества ведется давно и будет продолжаться.

https://ria.ru/20240123/nigeriya-1922890910.html

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нигерия, россия, сергей лавров, в мире