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Как расширялась НАТО
Как расширялась НАТО - РИА Новости, 07.03.2024
Как расширялась НАТО
Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:13
2024-03-07T17:13
2024-03-07T18:45
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Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.
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РИА Новости
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Как расширялась НАТО
Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.
2024-03-07T17:13
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PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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нато, политика, сша, европа, канада, швеция, видео, в мире
Инфографика, НАТО, Политика, США, Европа, Канада, Швеция, В мире
Как расширялась НАТО
Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.
2024-03-07T17:13
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PT1M42S