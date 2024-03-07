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Как расширялась НАТО - РИА Новости, 07.03.2024
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17:13 07.03.2024 (обновлено: 18:45 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/nato-1931764795.html
Как расширялась НАТО
Как расширялась НАТО - РИА Новости, 07.03.2024
Как расширялась НАТО
Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к... РИА Новости, 07.03.2024
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инфографика
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политика
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европа
канада
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Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.
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Как расширялась НАТО
Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.
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нато, политика, сша, европа, канада, швеция, видео, в мире
Инфографика, НАТО, Политика, США, Европа, Канада, Швеция, В мире
Как расширялась НАТО
Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.
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Инфографика

Как расширялась НАТО

Читать ria.ru в
Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.
 
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